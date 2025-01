Addio Roma, annuncio UFFICIALE dopo la partita: tifosi spiazzati dalle parole del giocatore che possono avere molteplici interpretazioni

L’annuncio arriva subito dopo la sconfitta contro l’Az (qui le nostre pagelle). E lascia spazio a molteplici interpretazioni. Soprattutto perché le voci di un addio continuano ad essere importanti, e non si fermano.

Leandro Paredes, come sappiamo, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione ma il Boca Juniors, che a quanto pare potrebbe essere, sarà, la sua prossima squadra, non molla la presa. Anzi, rilancia di volta in volta e, le notizie che arrivano soprattutto dai media sudamericani, non lasciano tranquilli i tifosi della Roma. Potrebbe partire subito, sicuramente fino al momento di rinnovo contrattuale, nonostante le ottime prestazioni da quando si è seduto Ranieri in panchina, non se n’è parlato. Oppure è stato tutto tenuto in gran segreto.

Addio Roma: le parole di Paredes

Di certo le parole dette da Paredes a Sky, al termine del match, lasciano come anticipato prima spazio a ogni possibile interpretazione. L’argentino non ha chiuso le porte all’addio. E dopo aver analizzato la partita, sottolineando come la Roma dovrebbe fare anche in trasferta quello che riesce a fare all’Olimpico, a specifica domanda sul futuro ha risposto così.

“Il mio futuro non lo so, io vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno, vediamo cosa accade”. E ha salutato lo studio. Insomma, un addio non è certo ma nemmeno tanto lontano dal poter succedere. E queste ultime due settimane di calciomercato si preannunciano calde anche sotto questo aspetto. Vedremo tutti insieme che cosa accadrà.