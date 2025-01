Nuovo intreccio tra Inter e Roma: ennesimo infortunio e ribaltone | ASRL

Nonostante le smentite di rito, continuano i colloqui tra i nerazzurri di Inaghi e giallorossi di Ranieri, non solo per Frattesi

Durante le interviste pre partita di Sparta Praga-Inter, Piero Ausilio ha provato a gettare acqua sul fuoco analizzando la situazione di Davide Frattesi, ma il nome del centrocampista nerazzurro resta uno dei più caldi in vista dell’ultima settimana di calciomercato. Come è noto, il 16 interista ha già da tempo dato ampia disponibilità ad un ritorno alla Roma, ma la dirigenza lombarda continua a valutare il calciatore non meno di 35-40 milioni con bonus. Una cifra elevata che, tuttavia, non ha spaventato i giallorossi, pronti a tornare alla carica con un’offerta strutturata.

La formula del prestito molto oneroso con obbligo di riscatto e bonus alti è quella più alla portata del club dei Friedkin, che ha diverse carte tecniche da giocarsi, anche se in separata sede. I nomi di Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski restano sicuramente d’attualità, visto che uno dei due centrocampisti andrebbe a colmare l’eventuale vuoto lasciato proprio da Frattesi, mentre l’esterno potrebbe sostituire il partente Buchanan, accostato alla Roma, al Torino e all’Ajax.

Frattesi alla Roma, nuovo scambio con l’Inter

Vittima di una nuova ricaduta, Francesco Acerbi ha per l’ennesima volta in questa stagione privato Simone Inzaghi di un’importante risorsa in difesa e la dirigenza nerazzurra si sta convincendo a cercare un rinforzo difensivo già a gennaio per colmare una lacuna importante. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei colloqui tra giallorossi e nerazzurri è emerso anche il nome di Mario Hermoso.

Il difensore spagnolo è finito sempre più ai margini sotto la guida di Claudio Ranieri e sta valutando di lasciare la capitale dopo sei mesi. L’arrivo di Milan Skriniar complica la pista Fenerbahçe, ma le sirene spagnole e arabe continuano ad allettare il difensore mancino, finito anche nei discorsi con il Milan per il riscatto di Saelemaekers.

Tornando all’Inter, il profilo di Hermoso non dispiace affatto vista la sua familiarità con la difesa a tre, ma come sul fronte Cristante, i nerazzurri potrebbero preferire la via del prestito per poi poter scegliere la prossima estate con maggiore calma un profilo più giovane o un parametro zero come Jonathan Tah. Nulla di definito, dunque, ma solamente discorsi preliminari per una trattativa che entrerà veramente nel vivo solamente a fine gennaio.