Dybala-Roma fino al 2026: scattato il rinnovo automatico

Raggiunte le condizioni per far scattare la clausola di rinnovo automatico della ‘Joya’ fino al 2026: la Roma, adesso, monitora il da farsi

Leader tecnico anche in una stagione che definire tormentata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Paulo Dybala ha raggiunto il numero di presenze richiesto per far scattare la clausola di rinnovo automatico fino al 2026.

Una notizia molto importante per la Roma, visto che fino a pochi giorni fa la ‘Joya’ era legato ai giallorossi soltanto da un contratto fino al 2025, che aveva calamitato non poche indiscrezioni e suggestioni di mercato. Sono 84,5 le partite da almeno 45 minuti complessivi messe a referto dal numero 21, per un totale di 3802,5 minuti complessivi: più del 50% delle gare ufficiali, anche se la Roma quest’anno dovesse giocarsi Coppa Italia ed Europa League (portando a 169 le partite complessive nell’ultimo triennio giocato). Ecco perché – conti alla mano – il Corriere dello Sport rilancia quelle che potrebbero essere le mosse future non solo di Dybala, ma anche della Roma. Disposto a venire incontro alle esigenze economiche del club, il fuoriclasse argentino dovrebbe infatti spalmare l’ingaggio attualmente percepito, andando a guadagnare circa 8 milioni di euro.

Scattata la clausola di rinnovo automatico: Dybala-Roma fino al 2026

Quello che è certo – insomma – è che le parti non hanno più l’urgenza di provare a trovare l’intesa in tempi relativamente brevi. Solo nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra in merito alla ‘spalmatura’ sopra menzionata, insomma, potrebbero porsi le condizioni per un effetto domino a sorpresa.

Intanto, Dybala è pronto a caricarsi la Roma sulle spalle in un momento topico della stagione. La risalita in campionato degli uomini di Ranieri, infatti, passa molto dalle giocate del suo fantasista, ritornato a fare la voce grossa. E chissà che contro l’Udinese – una delle avversarie contro le quali ha segnato e creato di più (21 reti e 9 assist), la ‘Joya’ non possa riuscire a fornire un’altra prestazione delle sue, aiutando la squadra a smaltire la delusione per la sconfitta olandese contro l’Az in Europa League. Intanto, Dybala-Roma fino al 2026: in atteso di rinnovo o spalmature.