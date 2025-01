Addio Vlahovic e nuovo bomber bianconero: cifre folli per il sì

In casa Juve, dopo il ko di ieri contro il Napoli, bisogna segnalare un aggiornamento sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo la prestazione deludente in Champions League contro il Club Brugge, di fatto, la Juventus ha dovuto alzare bandiera bianca in campionato per la prima volta. I bianconeri, infatti, hanno perso per 2-1 il big match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.

La Juve, tra l’altro, era anche passata in vantaggio con il nuovo arrivato Kolo Muani, ma la squadra partenopea l’ha ribaltata nel corso del secondo tempo con le reti realizzate da Frank Anguissa e Romelu Lukaku (questa siglata con un calcio di rigore). Tuttavia, oltre al ko, in casa bianconera continua a far rumore il caso Vlahovic.

Il serbo, nonostante lo svantaggio, è entrato solo nei minuti finali contro il Napoli. Anche se lo stesso Thiago Motta, esattamente nella conferenza stampa del post gara ha ribadito che non c’è nessun caso, sorprendendo un po’ tutti. Tuttavia, le voci sul futuro di Dusan Vlahovic continuano a circolare.

Calciomercato Juve, l’Arsenal potrebbe non prendere Vlahovic e virare su Isak del Newcastle.

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘The Athletic’, infatti, l’Arsenal di Mikel Arteta sta continuando a spingere per Alexander Isak del Newcastle per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il calciatore svedese, però, costerebbe tantissimo per le casse dei ‘Gunners’, viste le richieste dei ‘Magpies’.

Questo possibile passaggio del centravanti all’Arsenal, di fatto, riguarda anche lo stesso Dusan Vlahovic. L’Arsenal, infatti, è da tempo sulle tracce dell’attaccante serbo. Anche se c’è la forte sensazione che l’ex Fiorentina in estate lascerà la Juventus a prescindere dalla possibile offerta dei ‘Gunners’.