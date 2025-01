Cortocircuito Milan-Roma, ginocchio KO: colpaccio a rischio

L’infortunio del calciatore complica i piani del club rossonero: l’intreccio di mercato con la Roma riprende corpo

Dopo settimane di voci, indiscrezioni, tentati assalti, corteggiamenti e rifiuti, il calciomercato invernale è entrato nel suo rettilineo finale. Gli ultimi giorni di contrattazioni sono tradizionalmente quelli più caldi, quelli in cui i club desiderosi di aggiungere nuovi profili al proprio roster decidono di fare l’ultimo sforzo economico pur di accontentare la controparte. Non sempre le buone intenzioni vengono però premiate dalla felice conclusione di una trattativa, e così spesso, onorando la necessità tecnica già espressa, si ripiega last minute sul Piano B.

Ne sa qualcosa il nuovo Milan di Sergio Conceiçao, frustrato nelle sue intenzioni di portare a Milanello un top player come Marcus Rashford. L’ex enfant prodige del calcio inglese, avvicinato con interesse anche da Barcellona e Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con lo United, sebbene resti sempre viva l’ipotesi di un suo addio a gennaio. Ma non più al club meneghino, che ha di fatto chiuso la porta al possibile arrivo di un altro calciatore inglese acquistando Kyle Walker dal Manchester City.

La necessità di accontentare l’ex tecnico del Porto con l’acquisto di un bomber che possa migliorare la produzione offensiva della squadra però resta. Non a caso, nelle ultime ore, Furlani ed Ibrahimovic stanno spingendo forte per Santiago Gimenez, bomber messicano in forza al Feyenoord.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan starebbe preparando una seconda offerta per l’attaccante nordamericano, dopo aver ricevuto il rifiuto alla prima proposta.

Parallelamente i rossoneri avevano messo i loro occhi anche su Dominic Calvert-Lewin, 27enne attaccante dell’Everton in scadenza di contratto a giugno 2025. Le novità provenienti da Brighton, teatro dell’ultimo match dei Toffees in Premier League, rischiano di sconvolgere i piani di più di un club.

Calvert-Lewin ko, l’intreccio Milan-Roma continua

Il calciatore inglese, come puntualmente riferito su X da Joe Tommaso, corrispondente per il club di Liverpool, ha subìito un infortunio al tendine del ginocchio. Una brutta tegola per tutti i club che si erano affacciati con interesse sul suo profilo. In Italia, oltre al Milan, anche Atalanta e Fiorentina avevano iniziato a sondare il terreno. Lo stop di Calvert-Lewin, non certo nuovo a problemi fisici che sono abbastanza ricorrenti, potrebbe avere da subito una duplice conseguenza.

Innanzitutto, se verrà confermata la gravità del guaio fisico, difficilmente i Toffees si priveranno, nel mercato di gennaio, del portoghese Beto Betuncal, già obiettivo di Roma e Torino e in passato sondato anche dalla Juve. In secondo luogo, se i rossoneri dovessero incassare il ko anche nella trattativa Gimenez, cambierebbe anche la posizione di Tammy Abraham.

L’ex Roma potrebbe continuare ad avere lo spazio già avuto nei suoi primi mesi in maglia rossonera, magari convincendo lo staff tecnico sulla bontà del suo acquisto definitivo dal club capitolino. Che, come noto, lavora da tempo allo scambio di cartellini tra l’ex bomber del Chelsea e il tuttofare Alexis Saelemaekers, ritenuto pedina fondamentale nella Roma dell’immediato futuro.