Non solo Hermoso, epurazione Roma: ritorna in prestito

Preso atto del sempre più probabile addio dell’ex Atletico Madrid, il club giallorosso si prepara a salutare un altro difensore: torna a casa

Tutto in un weekend. Improvvisamente, il già ventilato desiderio espresso dal Ds giallorosso Florent Ghisolfi di mettere a segno non solo dei colpi in entrata, ma anche di ‘liberarsi’ di qualche profilo superfluo per le esigenze di mister Ranieri, sta trovando soddisfazione. Oltre a snellire la rosa le operazioni in uscita portano benefici quali il risparmio sull’ingaggio stagionale di giocatori di cui, di fatto, si può fare a meno. Soprattutto se venissero sostituti da nuovi arrivi portatori di maggior qualità.

Appare proprio questo il caso del nuovo possibile addio in casa Roma: una partenza che sarebbe direttamente collegata all’arrivo di Devyne Rensch dall’Ajax. Il laterale olandese, fortemente voluto dallo staff tecnico e dalla dirigenza, è andato a colmare l’annosa lacuna dell’esterno basso. Un ruolo che, soprattutto per la mancanza di alternative, nelle ultime stagioni è stato spesso coperto quasi esclusivamente da Zeki Celik, il 27enne turco che la Roma prelevò dal Lille nell’estate del 2022.

Spesso rivelatosi inadeguato nel garantire sicurezza al reparto arretrato, il nativo di Bursa ha sostanzialmente fallito anche l’ultima occasione che in ordine di tempo mister Ranieri gli ha concesso qualche giorno fa. Schierato come ‘braccetto’ di destra nella difesa a tre nel match europeo contro l‘Az Alkmaar, il turco è certamente tra i corresponsabili del gol subìto dalla Roma: quello che rischia di complicare enormemente il cammino dei giallorossi in Europa League.

Non propriamente amato – per usare un eufemismo – dai tifosi, Celik potrebbe ritrovare la via di casa grazie all’improvviso interessamento del blasonato club in patria. L’indiscrezione potrebbe cambiare le strategie di mercato di Ghisolfi.

Celik addio, spunta il Galatasaray: le ultime

Ecco che quindi, dopo il blitz del Bayer Leverkusen su Mario Hermoso – i tedeschi potrebbero chiudere in modo ufficiale l’affare in men che non si dica – la Roma si prepara a salutare anche il suo discusso difensore. Per il quale nelle ultime ore si starebbe muovendo niente meno che il Galatasaray.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026, ma già incerto sulla sua permanenza nella Capitale fino alla fine dell’accordo, il calciatore non può restare indifferente al richiamo della Superlig. Secondo il portale ‘Yeniasir.com‘, i giallorossi di Turchia vorrebbero riportare Celik in patria.

Il Galatasaray intende presentare un’offerta di prestito, con pagamento del milione di euro d’ingaggio restante da oggi a fine stagione, per poi valutare a giugno l’acquisto definitivo del terzino. La Roma, sostiene il sito, vorrebbe inserire una clausola d’acquisto a favore dei turchi: un riscatto definitivo compreso tra 2,5 e 3,5 milioni di euro. La volontà del calciatore sarebbe chiara: ora resta da approfondire il discorso tra le due società giallorosse.