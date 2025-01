Calciomercato Roma, clausola aggirata e ritorno a casa

Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato sull’imminente addio del big: il nodo clausola non ferma le intenzioni del club

Acquisite per almeno un’altra stagione le prestazioni di Paulo Dybala – è finalmente scattato il rinnovo automatico del fuoriclasse argentino, che resterà in giallorosso quanto meno fino al giugno 2026 – la Roma rischia di dover fare i conti con un doloroso addio di un altro campione del mondo. Il cui destino spesso è sembrato legato a doppio filo con quello della Joya.

No, non parliamo di Mats Hummels, la cui posizione nel club capitolino è in decisa ascesa, ma di colui che, proprio grazie all’avvento di Claudio Ranieri, è tornato ad essere quel giocatore indispensabile – anche, ma non solo, dal punto di vista caratteriale e di leadership – che già Daniele De Rossi aveva investito di grandi responsabilità nella sua breve avventura sulla panchina della Roma.

Ci stiamo ovviamente riferendo a Leandro Paredes e alle sempre più insistenti indiscrezioni su un suo immediato ritorno in patria, al Boca Juniors. Proprio quando l’acquisto invernale di Ander Herrera da parte degli Xeneizes sembrava aver chiuso le porte ad un approdo nella natìa Argentina, il club gialloblù ha riaperto il fascicolo sul prodotto del suo settore giovanile.

La miccia, per così dire, è stata riaccesa qualche giorno fa da Fernando Gago, tecnico del Boca, che ha parlato apertamente della trattativa Paredes ostentando una certa tranquillità. E confidando nel tempo che mancava alla chiusura delle contrattazioni invernali. È stata poi la volta del noto portale ‘TycSports.com‘ entrare nel merito del possibile colpo, sciorinando le cifre che la società della Capitale argentina era ed è disposta a versare pur di riprendersi il ‘suo’ calciatore.

Infine, come se non bastasse, ecco le dichiarazioni enigmatiche dello stesso calciatore dopo la sconfitta europea contro l’Az Alkmaar: “Il mio futuro non lo so, io vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno, vediamo cosa accade“, ha detto il centrocampista ai microfoni di Sky Sport.

Paredes-Boca, pista sempre più bollente: gli argentini non mollano la presa

Dopo la panchina, per scelta tecnica, nella successiva gara di Udine, ecco moltiplicarsi le sirene. Da Oltreoceano e non solo. Tant’è vero che l’esperto di mercato Ekrem Konur si è reso protagonista di un inequivocabile tweet sul suo profilo X.

Come di consueto quando si tratta di evidenziare una trattativa in dirittura d’arrivo, Konur ha associato l’emoji di una clessidra all’affare Boca-Paredes. Un indizio che la dice lunga sulla concreta possibilità di un immediato addio del giocatore.

🚨🆕 Leandro Paredes 🔜 Boca Juniors ⌛ pic.twitter.com/3jObwrDqDg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 27, 2025



Ma non finisce qui. In Argentina il portale ‘442perfil.com‘ elenca ben 7 punti, 7 motivi, che dimostrano come il Boca sia intenzionato a chiudere il colpo Paredes. Preferibilmente ora, e se non ci riuscisse ritenterebbe a giugno. In particolare ci si sofferma sulla volontà degli Xeneizes di evitare che possa scattare, come accaduto proprio con Dybala, la clausola che allungherebbe di un altro anno l’accordo tra il centrocampista e la Roma. Attualmente, come noto, in scadenza a giugno 2025.

Giova ricordare che, se sarà titolare nel 50% delle gare di questa stagione, il contratto di Leo verrà automaticamente rinnovato per un altro anno. Da non trascurare anche l’offerta economica presentata al calciatore: 2 milioni netti annui lo renderebbero il giocatore più pagato della rosa Xeneize assieme ad un certo Edinson Cavani…