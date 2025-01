Reijnders al posto di Barella: arriva la bomba prima del derby

A pochi giorni dall’importante stracittadina di Milano, una voce di mercato scuote i due club meneghini: la big europea fa sul serio

Milan-Inter, terzo atto. Con la replica dell’incredibile finale della Supercoppa italiana che arriva a meno di un mese di distanza dall’ultimo palpitante confronto. I Campioni d’Italia in carica, brillanti nel tenere il passo indiavolato del Napoli vittorioso in rimonta ai danni della Juve nell’ultima di campionato, hanno assoluta necessità di vincere. E per vendicare i due amarissimi precedenti stagionali, e per non veder scappare la corazzata Conte.

Dal canto suo il Milan, tornato ad assaggiare il profumo della zona Champions, vorrebbe tirare l’ennesimo scherzetto alla Beneamata, dando un ulteriore impulso alla corsa al quarto posto. In mezzo, visto che la sessione invernale di scambi finirà proprio il giorno seguente il derby milanese, incombe il mercato. Con le sue pericolose lusinghe per due dei giocatori più rappresentativi di ambo le squadre.

Sopite, per ora, le voci di un addio di Rafael Leao da una parte, e di Marcus Thuram dall’altra, le rivali cittadini fanno i conti col pressing portato sui loro centrocampisti. Su quelli che spesso decidono le gare con una giocata, e che rappresentano attualmente dei punti fermi nei rispettivi club. D’altro canto, non c’è solo la Premier a lusingare i gioielli di Milanello e della Pinetina: dalla Spagna il portale esperto di mercato ‘Fichajes.net‘ rilancia le ambizioni dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Che vorrebbe fare la spesa in quella Milano che lo ha già visto tanti anni fa protagonista in campo, in maglia nerazzurra, per tre stagioni.

Da Barella a Reijnders, blitz del ‘Cholo’: Milano trema

Voglioso di non gettare all’aria quanto di buono fatto finora – fino a due settimane fa i Colchoneros comandavano la classifica della Liga, salvo poi perdere un po’ di terreno nei confronti del Real di Ancelotti – il tecnico argentino vorrebbe piazzare un clamoroso colpo di mercato last minute.

Il settore individuato come meritevole di un innesto prestigioso è il centrocampo. È stata già stilata una ristretta lista di 5 nomi papabili per rinforzare la mediana madridista. Assieme a profili del calibro di Fabiàn Ruiz, Javi Guerra ed Alexis MacAllister, ecco spuntare anche i nomi di Tijjani Reijnders e Nicolò Barella.

Non del tutto nuovi – tutt’altro – alle lusinghe provenienti dalla parte rojiblanca della Capitale spagnola, i due centrocampisti sono tenuti sotto stretta osservazione da Simeone. Non è da escludere un clamoroso affondo proprio nelle ore antecedenti la stracittadina, con la conseguente impossibilità, per questioni di tempo, di rimpiazzare il proprio top player con un giocatore di valore similare. Il derby di Milano, insomma, si scalda in modo trasversale ben prima del fischio d’inizio, previsto alle 18 di domenica 2.