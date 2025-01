Calciomercato Roma, infortunio choc e via libera da 30 milioni

Il grave infortunio del giocatore cambia le strategie del club: pronti 30 milioni per chiudere il colpo a gennaio

Mancano ormai solo sette giorni alla chiusura della sessione invernale di gennaio, e la Roma fa i conti con almeno un paio di colpi da mettere a segno sul mercato prima del gong. Innanzitutto, stante l’improvvisa e decisa accelerata del Bayer Leverkusen per Mario Hermoso, è diventata impellente la necessità di una valida alternativa allo spagnolo nel ruolo di centrale difensivo.

Da Kiwior a Di Cesare passando per Mika Marmol – rilanciato con forza nelle ultime ore – il club giallorosso si sta muovendo soprattutto sulle piste straniere per rimpiazzare l’ex Atletico Madrid, la cui avventura a Roma è stata tutt’altro che indimenticabile.

Resta anche scoperta un’altra casella, forse la più importante: quella di un attaccante centrale che possa fungere da vice Dovbyk. Il centravanti ucraino, che in un modo o nell’altro i suoi gol li starebbe anche facendo, si sta rendendo molto utile nel gioco di sponda per favorire l’inserimento dei trequartisti, nonché per aprire spazi alla conduzione offensiva di Paulo Dybala, ma l’attaccante non può permettersi praticamente mai una giornata di riposo.

Gli esperimenti varati da Ranieri col ‘falso nueve’ non hanno infatti prodotto risultati apprezzabili, così come poco incisivo, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, è stato Eldor Shomurodov, il bomber di riserva che tra l’altro sembra destinato all’addio in direzione Venezia già nelle prossime ore.

Insomma, alla Roma serve un attaccante: lo vuole Ranieri, sta lavorando per questo Ghisolfi, e lo pretendono i tifosi. Negli ultimi giorni il dirigente transalpino si è rifatto vivo, dopo il colpo Rensch, con la dirigenza dell’Ajax. L’obiettivo è un giovane attaccante seguito con interesse anche da alcuni club di Premier.

L’infortunio del bomber cambia tutto: affondo da 30 milioni

Già penalizzato dal grave infortunio occorso al titolarissimo Michail Antonio il 9 dicembre scorso, il West Ham – che nel frattempo ha cambiato guida tecnica, assumendo Graham Potter al posto di Julen Lopetegui – ha dovuto incassare anche lo stop di Niclas Füllkrug, l’ex bomber del Borussia Dortmund vittima di un infortunio al muscolo della coscia rimediato nella partita di terzo turno della FA Cup contro l’Aston Villa, disputata il 10 gennaio.

Per sopperire ai tanti vuoti lasciati sul fronte offensivo, gli Hammers, così come il disastrato Tottenham, sempre più in crisi, avevano pensato a Brian Brobbey, attaccante olandese di origini ghanesi militante nel club dei Lancieri di Amsterdam.

Secondo le nuove indiscrezioni riferite da ‘Footballinsider247.com’ però, la dirigenza della società londinese avrebbe accelerato nelle ultime ore per Evan Ferguson, 20enne attaccante irlandese che il Brighton avrebbe deciso di far partire nel mercato di gennaio.

“Potter ovviamente conosce bene Ferguson dai tempi del Brighton e non ho dubbi che questo avrà un ruolo nell’accordo e questo probabilmente darà un vantaggio al West Ham nell’affare per il bomber”, ha rivelato al portale l’esperto scout MIck Brown.

L’operazione, in prestito, elimina dal novero delle concorrenti per Brobbey una pericolosa rivale: Ghisolfi può riaprire il dialogo con l’Ajax forte di un effetto calamita che potrebbe derivare dal già avvenuto sbarco di Devyne Rensch in quel di Trigoria.