Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic: soldi a palate e nuovo derby

Nuove indiscrezioni gettano ancor più ombre sul futuro del serbo alla Juve: rottura vicina tra rifiuti e contese di mercato tra big

15 minuti complessivi in campo nelle ultime due uscite di campionato della Juve. Altrettanti nella gara di Champions contro il Club Brugge, quella nella quale la formazione bianconera ha fatto una fatica enorme a creare occasioni da gol. Il tecnico Thiago Motta, complice l’arrivo in attacco della stella Kolo Muani, pare aver fatto le sue scelte. Definitive. ‘Aggravate’ dalla presenza del nuovo calciatore che, appena messo piede alla Continassa, ha già spodestato il serbo dal suo ruolo da titolare.

Il problema Vlahovic, come detto, non si spiega affatto solo con l’ingaggio del nazionale transalpino. Le due panchine contro il Milan in campionato e contro i belgi in Champions sono infatti arrivate quando l’ex viola avrebbe potuto e dovuto sostenere il peso dell’attacco juventino senza temere concorrenza di sorta, essendo l’unico depositario del ruolo di punta centrale. Macché.

L’allenatore bianconero, che non ha nascosto la sua insoddisfazione per il rendimento del serbo, ha tracciato la strada per il futuro del giocatore. Un domani che appare sempre più lontano dalla Juve. Oltre a veder quasi irrimediabilmente in salita la strada per il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2026, il calciatore fa i conti anche con le lusinghiere offerte provenienti dall’estero. Proposte che ora Giuntoli accoglierebbe probabilmente molto volentieri. L’ultima, in ordine di tempo, si riferisce alla milionaria offerta dell’Al Nassr, il club saudita in cui milita un certo Cristiano Ronaldo.

Vlahovic tra Arabia e Premier League: derby tutto londinese

Come confermato anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centravanti slavo avrebbe declinato l’offerta proveniente dalla Saudi Pro League, ma contestualmente non può non prendere in considerazioni le lusinghe che taluni club di Premier League continuano ad esercitare sul suo profilo.

Il portale ‘Metro.co‘, di matrice inglese, rilancia infatti con forza stamane il rinnovato interesse di Chelsea ed Arsenal sull’attaccante bianconero. I Blues, insoddisfatti del rendimento di Nicolas Jackson, sono sempre alla ricerca di un bomber che possa contribuire alla causa. Un’esigenza che, sotto questo punto di vista, è fatta propria in misura perfino maggiore dall’Arsenal, che a causa degli infortuni di Bukayo Saka e Gabriel Jesus, si ritrova senza un attaccante di ruolo.

I Gunners, estimatori della prima ora di Vlahovic, oscillano tra i sogni impossibili chiamati Osimhen, Isak e Gyokeres e profili più raggiungibili come Benjamin Sesko. E come lo stesso serbo bianconero, la cui avventura alla Juve pare davvero arrivata al capolinea. Si prefigura, nelle ultime ore del mercato invernale, un infuocato derby in salsa londinese per arrivare all’attaccante che Thiago Motta pare aver definitivamente bocciato.