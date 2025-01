Calciomercato Roma, l’allenatore lo fa fuori: annuncio UFFICIALE

La Roma giocherà domani in Europa League contro l’Eintracht di Francoforte, ma prima bisogna segnalare una novità di calciomercato.

Dopo aver perso in Europa League contro l’AZ Alkmaar, la Roma ha subito dato un ottimo segnale di reazione. I giallorossi hanno battuto domenica scorsa l’Udinese con il risultato di 1-2.

Grazie alla vittoria contro il team friulano, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri può realmente iniziare a strizzare l’occhio verso la zona Europa della classifica del campionato di Serie A. Basti pensare che il settimo posto, occupato dal duo formato dal Milan dal Bologna, dista solo quattro punti.

Archiviato per qualche giorno il campionato, la squadra giallorossa è attesa da un importantissimo match di Europa League. Domani, infatti, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico l’Eintracht di Francoforte ed ha l’obbligo di vincere per essere sicura di staccare il pass per i play-off. Tuttavia, in attesa della gara contro il team tedesco, in casa romanista bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante.

Calciomercato Roma, Amorim scarica Casemiro: “Abbiamo bisogno di giocatori con alta intensità”

Ruben Amorim, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TNT Sports Mexico’, ha infatti parlato così di Casemiro: “A volte è un sistema di ‘misura’, a volte è il giocatore. Sappiamo che Casemiro è intelligente, capisce il gioco e sa dove sarà la palla. Tuttavia, siamo in un campionato dove c’è una grandissima intensità”.

L’allenatore del Manchester United ha poi continuato il suo intervento: “Noi, dunque, abbiamo bisogno di un giocatori con alta intensità e a volte non li abbiamo. Sappiamo tutte le qualità di Casemiro e cosa ha vinto, ma stiamo parlando di una scelta”.

Con queste parole, di fatto, Amorim ha scaricato l’ex brasiliano, diventato un’occasione di mercato per la stessa Roma di Claudio Ranieri. Nelle prossime ore, quindi, vedremo, se i giallorossi riusciranno a prendere Casemiro.