Se ne va anche lui: 7 milioni e sostituto bloccato dalla Roma

Calciomercato Roma, gli ultimi giorni di mercato saranno intensi per i giallorossi. Ecco la doppia mossa che si potrebbe concretizzare

Saranno giorni intensi, gli ultimi, di mercato della Roma. Non solo per le parole di Ranieri in conferenza stampa che hanno riguardato Paredes (“Non trattengo nessuno” ha detto il tecnico), ma anche per altre operazioni di mercato che potrebbero coinvolgere i calciatori giallorossi.

Partiamo da un’uscita, ad esempio, che non è quella di Zalewski: secondo le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da Filippo Biafora de Il Tempo, c’è la questione relativa a Dahl che è aperta. Sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Psv e dell’Hoffenheim e l’esterno sinistro avrebbe voglia di giocare di più. Il giocatore aspetta una risposta definitiva della Roma per quanto riguarda il prestito e sia Ghisolfi che Ranieri stanno ragionando su questa situazione. Non aprendo, però, ancora, all’addio.

Addio Dahl: la Roma ha offerto 7 milioni per Marmol

In tutto questo, qualora l’uscita di Dahl si dovesse concretizzare, ci potremmo aspettare un pressing giallorosso per Marmol, esterno del Las Palmas, che Ghisolfi ha messo nel mirino da un po’ di tempo. Il club capitolino, secondo le informazioni che sono state riportate da Marca, ha fatto un’offerta di 7 milioni di euro per il giocatore che, da quelle parti, hanno comunque ritenuto insufficiente.

Il motivo? Il 50% di questa vendita andrebbe nelle casse del Barcellona, quindi il Las Palmas non pensa ad un addio per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Ma qualora Dahl dovesse andare via, allora sì che Ghisolfi ci potrebbe arrivare. Vedremo quello che succederà e se l’incastro si concretizzerà.