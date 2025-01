Panchina Roma: il nuovo allenatore è già in Serie A

Panchina Roma: Claudio Ranieri alla fine della stagione lascerà il ruolo di allenatore. E il cast è già partito. L’erede è già in Serie A

Il cast per il prossimo allenatore della Roma è già partito da un pezzo. Sì, perché come sappiamo, Claudio Ranieri, alla fine di questa stagione cambierà il proprio ruolo: niente più panchina, ma dietro la scrivania a dirigere le operazioni. Operazioni che, potrebbe anche fare senza Ghisolfi, visto che i Friedkin stanno sondando Berta come nuovo dirigente.

Detto questo sappiamo benissimo che la scelta sarà fondamentale. E di nomi ne sono usciti parecchi: da Mancini, passando per Allegri, poi Ancelotti, Gasperini, Farioli e via dicendo. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatonews.com, c’è anche un altro tecnico che deve essere iscritto alla lista dei pretendenti. Ed è già in Serie A.

Panchina Roma: spunta anche Fabregas

“Ebbene, tra i papabili a raccogliere il testimone dalle mani di Claudio Ranieri figura anche Cesc Fabregas che in Serie A sta confermando quanto di buono fatto vedere in cadetteria. D’altronde, ambizioso e preparato, il tecnico del Como sembra essere il profilo giusto per riportare in alto un club che da tempo non lotta per il vertice della Serie A”. Questo si legge sul sito citato prima, che oggi ha trovato anche delle conferme sul Corriere di Como. Un’anticipazione quindi forte, che apre le porte a degli scenari davvero importanti per il futuro tecnico della Roma.

Siamo sicuri, comunque, che nel corso delle prossime settimane di nomi ne usciranno altri, oppure chissà, magari usciranno delle rivelazioni decisive su chi punterà effettivamente il club. In tutto questo di una cosa siamo sicuri: in questo momento, Ranieri sta già lavorando per trovare il suo erede.