Addio Zalewski, formula Marotta e ultimatum alla Roma

Continua la telenevola attorno all’addio dell’esterno giallorosso: la mossa di Ghisolfi potrebbe spianare la strada all’affondo dell’Inter

Sta diventando un tormentone. Una di quelle trattative di mercato la cui conclusione, sebbene sempre più indizi portino ad una fumata bianca con la big italiana, è tutt’altra che scontata. Sono ormai mesi che il futuro, ma anche il presente, di Nicola Zalewski, è continuamente appeso ad un filo.

Dopo aver rifiutato la proposta estiva del Galatasaray – il club turco aveva trovato l’accordo economico con la Roma – il calciatore è di fatto finito ai margini del progetto tecnico dei capitolini. Reintegrato in rosa dopo un periodo ‘punitivo’ che sembrava il preludio ad un’immediata rescissione del contratto, l’italo-polacco avrebbe anche avuto le sue occasioni per far cambiare idea alla dirigenza e soprattutto ai tifosi: il marchiano errore con l’Inter, andata in gol all’Olimpico grazie ad un contropiede lanciato proprio da una sanguinosa palla persa dal prodotto del vivaio, ha di fatto posto la parola ‘fine’ alle possibilità di una ‘seconda’ vita in maglia Roma.

Ovviamente il contratto in scadenza a giugno 2025 non è in alcun modo oggetto di rinnovo da parte di Ghisolfi, che però intende monetizzare dalla partenza del nazionale polacco. Dopo aver chiuso l’accordo col Marsiglia per un trasferimento sulla base di 4 milioni di euro più bonus, il dirigente ha incassato un nuovo rifiuto da parte del calciatore. Il ‘no’ ai francesi si è ben presto spiegato con un’altra proposta ricevuta dall’entourage del classe 2002: quella dell’Inter, ingolosita dalla possibilità di un colpo low cost.

Zalewski, l’Inter aspetta la mossa della Roma: nodo rinnovo

Dopo aver offerto ‘appena’ 500mila euro per il cartellino del jolly nativo di Tivoli, Marotta si è visto recapitare un secco rifiuto da parte della controparte giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate però dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, le resistenze del dirigente francese potrebbero essere sul punto di crollare. Ma non in vista di un’accettazione della bassissima offerta dei meneghini, quanto nell’idea di riconsiderare la possibilità di un rinnovo di contratto di Zalewski. La mossa consentirebbe all’Inter – ma in realtà anche alla Roma – di chiudere il cerchio.

Qualora la Roma procedesse con l’allungamento del contratto al calciatore, la Beneamata potrebbe chiudere il colpo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni. La Roma avrebbe il suo piccolo tornaconto economico risparmiando sull’ingaggio di Zalewski e magari incassando, nel prossimo luglio, una cifra niente male per la partenza del suo tesserato.

Ancora migliore la prospettiva per l’Inter, che inserirebbe in rosa un giocatore molto stimato da Inzaghi e per giunta, almeno per ora, senza spendere nulla per il suo trasferimento. Resta da capire se Ghisolfi si piegherà davvero alle necessità del caso.