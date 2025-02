Il cerchio si è chiuso per Allegri: cifre UFFICIALI e nuovo indizio

Il tecnico toscano ancora nicchia sulla milionaria offerta saudita per l’anno prossimo: la big si riaffaccia prepotentemente nel suo destino

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, tutti lo corteggiano – chi silenziosamente, chi mettendo delle astronomiche cifre sul tavolo – pur di assicurarsi le sue prestazioni. Al pari di ciò che ha vissuto, nell’intera scorsa stagione, Antonio Conte (disoccupato di lusso accostato perfino a campionato in corso, a tante big anche della Serie A), Massimiliano Allegri è tra i più prestigiosi allenatori liberi sulla piazza.

Attualmente perfino rimpianto da una parte di quegli stessi tifosi della Juve che lo scorso anno avevano monopolizzato i social sotto l’hashtag #Allegriout, il livornese è finito nell’orbita anche della Roma. Ed in due momenti ben distinti. Dapprima subito dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi. E successivamente dopo l’allontanamento di Ivan Juric dalla panchina del club capitolino.

Avendo, i tifosi giallorossi, sperato ardentemente in un colpo di teatro dei Friedkin durante tutti gli ultimi tormentati mesi del 2024, il nome di Allegri campeggia ancora nei desideri dell’appassionato pubblico romanista. Si confida ancora nella capacità di Claudio Ranieri (che già sta lavorando come consulente della Roma con un anno di anticipo) di convincere l’ex tecnico della Juve a sposare il progetto degli americani per l’anno prossimo, ma al momento non si registra alcuna trattativa ufficiale in merito.

Intanto però, gli altri non stanno a guardare. C’è l’Al Hilal, per esempio, che ha messo sul piatto un biennale da 50 milioni per le prossime due stagioni. Ci sono (state) anche le sirene della Premier, con le tante panchine saltate nelle ultime settimane (Everton e West Ham, tanto per fare due nomi, senza dimenticare lo United, che ha sostituito ten Hag due mesi e mezzo fa).

Per ora Allegri nicchia, sebbene i bookies abbiano svelato, nelle ultime ore, una clamorosa rimonta del toscano per la guida tecnica di una big inglese in piena crisi di risultati.

Postecoglou, ore contate: lo spettro di Allegri e non solo

Reduce da quattro sconfitte consecutive in Premier League, con una sola vittoria nelle ultime 11 partite di campionato, e cinque punti raccolti degli ultimi 33 disponibili, il Tottenham è quindicesimo in classifica con 24 punti, otto sopra la zona retrocessione e 17 dietro la zona Champions League. Un cammino veramente disastroso per il pur valido manager Ange Postecoglou, in bilico come non mai nella sua avventura londinese.

Il tecnico australiano di origini greche è finito nell’occhio del ciclone, e con lui il patron Daniel Levy, a cui i tifosi degli Spurs chiedono un cambio di rotta immediato. Il che si traduce, in soldoni, in un cambio sulla panchina.

Per la successione immediata del 59enne allenatore del Tottenham, i bookies hanno stilato il borsino dei candidati papabili. In testa, come da trend registrato nelle ultime settimane, c’è sempre Andoni Iraola, brillante tecnico del Bournemouth, seguito a breve distanza da Edin Terzic. Anche lui nel mirino della Roma soprattutto all’epoca del post Juric.

In decisa rimonta, con una quota dimezzata rispetto a quanto fatto trapelare da ‘Talksport.bet‘ nell’ultimo periodo, ecco materializzarsi la figura di Max Allegri, il cui approdo immediato a Londra è ora ‘bancato’ solamente 10 volte la posta contro una quotazione di 16 fatta registrare a metà gennaio.