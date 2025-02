Calciomercato Roma, il castigatore di De Rossi per Ranieri. Ecco l’ultima idea di Ghisolfi per arrivare al difensore che serve a Ranieri

Il difensore, unico obiettivo di questa sessione di mercato. Questo è, e poco cambierà da qui a domani quando si chiuderanno le operazioni. Non c’è niente che si possa fare, visto che il club ha deciso di tenere Shomurodov che sarà il vice Dovbyk. E forse ha fatto la differenza il gol contro l’Eintracht Francoforte in Europa League.

Ma dietro serve qualcuno: sappiamo che l’obiettivo di Ghisolfi è quello di prendere Marmol. Ma nel caso non dovesse riuscire nell’intento, che rimane difficile (il Las Palmas per ora non ha aperto a nessuna possibilità, vuole solo 10 milioni di euro) allora dovrà essere trovata un’alternativa. Di nomi ne sono usciti diversi. E qui ce ne sono un paio. E, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, ne è spuntato fuori un altro.

Calciomercato Roma, spunta il nome di De Winter

Una delle ultime idee è De Winter, difensore del Genoa, con un passato alla Juventus. Il primo gol con la maglia dei liguri lo ha trovato proprio contro la Roma, lo scorso settembre, all’ultimo secondo, chiudendo di fatto l’esperienza in panchina di Daniele De Rossi dentro Trigoria. In questa stagione, il difensore belga, ha accumulato 12 presenze con 2 reti all’attivo.

Potrebbe essere il colpo last-minute, magari anche in prestito, anche se nell’articolo del quotidiano romano non si legge la possibile formula. Però a quanto pare è un’altra idea, una di quelle che possono coprire il buco lasciato da Hermoso che è andato via al Bayer Leverkusen per giocare con continuità.