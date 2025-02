Formazioni ufficiali Roma-Napoli: out Dybala e altri due titolarissimi

Roma e Napoli si affrontano allo Stadio Olimpico per uno dei big match della 23esima giornata: le scelte di Ranieri e Conte

Protagonisti di un cammino ben diverso in questa consistente prima parte di stagione, Roma e Napoli sono chiamati a confermare quanto di buono – di ottimo nel caso della compagine azzurra – fatto vedere nelle ultime settimane. Il club partenopeo viaggia a vele spiegate ormai da diverse settimane: il metodo Conte è entrato eccome nella testa dei calciatori, reduci dalla splendida vittoria in rimonta contro la Juve e già capaci di espugnare, appena due settimane fa, il fortino della temibile Atalanta.

Dal canto suo la Roma, fresca di prestigiosa vittoria ottenuta contro l’Eintracht Francoforte in Europa League, viene da una tanto sospirata quanto tardiva vittoria esterna. Interrotto il digiuno lontano dall’Olimpico, che durava dallo scorso 25 aprile, la squadra di mister Ranieri è chiamata ad una prestazione coraggiosa e attenta al cospetto della capolista della Serie A.

Il match si presenta carico di aspettative e di spunti tattici. Fatte salve le assenze obbligate di Buongiorno e Olivera tra le fila dei partenopei, Conte si presenta all’Olimpico con la formazione tipo: il 4-3-3 sperimentato ormai con successo nelle ultime settimane verrà riproposto anche nella Capitale, con Romelu Lukaku (a caccia del gol dell’ex) chiamato a guidare l’assalto ai locali.

Mister Ranieri invece, confermando le indiscrezioni della vigilia, stravolge non solo lo schieramento tattico, ma anche gli interpreti chiamati a dare sostanza alle nuove idee dello scaltro tecnico. Per l’occasione il 73enne allenatore testaccino ripropone infatti il 3-5-2, ma senza tantissimi titolari normalmente schierati nelle ultime settimane. Ci sono infatti clamorose novità in tutte i settori del campo.

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: grandi novità tra i giallorossi

In difesa Rensch viewne schierato come braccetto di destra assieme a Mancini e Ndicka, mentrre a centrocampo l’intoccabile Manu Koné sarà infatti affiancato da Bryan Cristante, che torna titolare a due mesi di distanza dall’ultima volta, e da Nicolò Pisilli, che ha vinto il ballottaggio con Lorenzo Pellegrini. A sinistra spazio ovviamente ad Angeliño, devastante giovedì scorso in Europa, e a Stephan El Shaarawy, che relega in panchina Alexis Saelemakers. In attacco clamorosa la doppia esclusione di Paulo Dybala ed Artem Dovbyk. giocano dall’inizio Matias Soulé ed Eldor Shomurodov.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli:

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov.

A disp.: Gollini, Abdulhamid, Dahl, Saelemaekers, Celik, Paredes, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shomurodov.

All.: Claudio Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

All: Antonio Conte.