Accordo col PSG: Ghisolfi a mani vuote e addio Roma

Per la Roma di Ranieri, dopo l’ottimo pari rimediato ieri contro il Napoli, bisogna segnalare un addio per colpa del PSG.

Dopo aver battuto Udinese ed Eintracht di Francoforte, di fatto, la Roma ha ottenuto un altro risultato importante. Ieri sera, infatti, la squadra di Claudio Ranieri ha pareggiato per 1-1 contro il Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri erano sì passati in vantaggio con l’ex di turno Leonardo Spinazzola, ma poi la Roma ha pareggiato con Angelino nei minuti di recupero. I giallorossi, di fatto, hanno meritato di riportare il risultato in parità, visto il grande sforzo che c’è stato nel secondo tempo per pareggiare.

Archiviato il match contro il Napoli, la Roma ora è ora chiamata alla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Tuttavia, visto che questo è l’ultimo giorno, in casa giallorossa bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Roma, il PSG ha trovato l’accordo con Renato Marin: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, il PSG ha trovato l’accordo con Renato Marin. Il giovane portiere della Roma, dunque, dal primo luglio sarà un giocatore del club parigino .

L’estremo difensore, quindi, sarà preso dal PSG a parametro zero, visto che il suo contratto con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno. I parigini, dunque, hanno beffato Florent Ghisolfi, il quale era al lavoro per prolungare il rapporto con Renato Marin.