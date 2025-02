Dal Napoli alla Juve, accordo raggiunto per il pallino di Conte

In casa Napoli, dopo il pari di ieri contro la Roma, bisogna segnalare una brutta notizia di calciomercato per colpa della Juve.

Dopo il pari dell’Inter nel derby contro il Milan, di fatto, il Napoli ha gettato via l’occasione di guadagnare dei punti sul team guidato da Simone Inzaghi. Gli azzurri, infatti, ieri sera si sono fatti raggiungere dalla Roma nei minuti finali.

Il gol di Angelino, di fatto, è arrivato al 92′, rispondendo così al gol dell’ex giallorosso Leonardo Spinazzola della prima frazione di gara. La classifica, dunque, vede sempre un margine di tre punti del Napoli sull’Inter che,però, giovedì sfiderà all’Artemio Franchi nel recupero del match rinviato per il malore capitato a Bove.

Tuttavia, oltre al campionato, si sa che in questi giorni il Napoli è stato al centro di tantissime trattative di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna segnalare una brutta notizia per lo stesso Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, c’è la Juve dietro ai problemi per Comuzzo della Fiorentina

Come riportato da Luca Momblano, giornalista e tra i massimi esperti della Juventus, il club bianconero avrebbe chiesto alla Fiorentina per la prossima estate un preaccordo per Comuzzo, la condizione è quella di accettare il prestito con diritto riscatto di Fagioli a gennaio.

Il Napoli, dunque, ha riscontrato dei problemi per il centrale viola per colpa della Juventus. Ricordiamo che gli azzurri si erano spinti fino a 35 milioni di euro, ma Rocco Commisso ha sempre chiesto 40 milioni per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Comuzzo.