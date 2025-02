Accordo già chiuso con la Roma: tre colpi in un giorno

Accordo già chiuso con la Roma. Ghisolfi si è svegliato ed è pronto a chiudere tre colpi in un giorno solo. Ecco cosa sta succedendo a Trigoria

Un altro colpo a sorpresa. E qualcuno dice, si è svegliato Ghisolfi. Sì, perché dopo aver preso Salah-Eddine e Nelsson, il dirigente francese della Roma sta per chiudere un’altra operazione in entrata.

Il nome è stato svelato da Fabrizio Romano, poi qualche minuto fa, è intervenuto sulla questione anche Filippo Biafora. Ma facciamo ordine e riportiamo quello che ha scritto il primo: “La Roma è in trattative avanzate per Lucas Gourna-Douath, in prestito con opzione dal Salisburgo. Sono in corso le trattative per il centrocampista. I colloqui procedono, confermato da fonti Salisburgo”.

Calciomercato Roma, accordo con il Salisburgo

Subito dopo è arrivato il Tweet di Biafora: “La Roma ha chiuso l’accordo con il Salisburgo per Gourna-Douath. Affare già impostato in prestito oneroso con diritto di riscatto. I giallorossi per procedere stanno cercando di piazzare Bryan Cristante”. Insomma, qualora il centrocampista – ieri sera fischiato all’Olimpico nel momento della sostituzione – dovesse uscire (su di lui ci sono Milan e Fiorentina), allora Ghisolfi avrebbe subito pronta l’alternativa.

Ore caldissime dentro Trigoria oggi. E sarebbe il terzo colpo della Roma nell’ultimo giorno di operazioni. Comunque, Gourna-Douath è francese e gioca come centrale di centrocampo ma all’occorrenza è un uomo che potrebbe benissimo abbassarsi, così come quello che andrebbe a sostituire, tra i difensori. Vedremo se questa operazione andrà a buon fine.