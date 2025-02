Calciomercato Roma, bianconeri rifiutati e accordo saltato

La Roma, dopo il pari col Napoli, giocherà mercoledì in Coppa Italia contro il Milan, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

La Roma ha risposto ancora una volta presente. Dopo le vittorie rimediate contro Udinese ed Eintracht di Francoforte, i giallorossi hanno infatti fermato la capolista del campionato di Serie A, ovvero il Napoli guidato da Antonio Conte.

Nonostante il turnover iniziale di Claudio Ranieri e, soprattutto, il gol subito dall’ex Leonardo Spinazzola, la Roma è riuscita ad evitare il ko nei minuti finali della gara. A segnare il gol del pareggio, dopo un ottimo secondo tempo dei giallorossi, è stato Angelino.

Ma per la Roma è già tempo di pensare ad un altro match davvero importante, la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao. I giallorossi, di fatto, puntano tantissimo alla seconda competizione nazionale per club. Tuttavia, in attesa della sfida contro i rossoneri, in casa capitolina bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato, la Roma ha rifiutato l’offerta del Fulham per Celik: ecco gli ultimi aggiornamenti

Zeki Celik, all’ultimo secondo, non giocherà in una squadra della Premier League, ovvero il Fulham. Quest’ultimo aveva offerto alla Roma un prestito con obbligo di riscatto, ma il club capitolino ha rigettato al mittente questa proposta.

Il terzino turco, dunque, farà parte della rosa a disposizione di Claudio Ranieri fino al termine di questa stagione. La prossima estate, invece, Zeki Celik potrebbe comunque cambiare aria, visto che non è mai scoccata la scintilla tra lui e la tifoseria giallorossa.