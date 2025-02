Calciomercato Roma, Ghisolfi mette la freccia: colpo last minute

Arriva un colpo last minute per la Roma, che porta la firma di Ghisolfi: per Ranieri gli ingressi non si fermano a Nelsson, visto il profilo che si sta chiudendo

I giallorossi hanno bisogno di qualcosa in più del solo centrale danese, soprattutto dopo tutte le uscite definitive in queste ultime ore. Il ds francese si sta muovendo con insistenza sempre sul fronte del mercato olandese e ora ci sono delle novità interessanti.

La Roma deve piazzare almeno un altro colpo sul gong di questa finestra di mercato. Florent Ghisolfi è finito sul banco degli imputati, ancora di più di quanto non fosse a settembre, per non essere riuscito a centrare obiettivi, soprattutto nelle tempistiche richieste (inizio gennaio). Proprio in queste ultime ore, però, qualcosa sembra essersi sbloccato e sembra proprio che il ds transalpino possa portare a casa un doppio affare, sempre in difesa.

Alla Roma dopo l’uscita di Hermoso e Zalewski serve chiaramente moltiplicare l’investimento in entrata, soprattutto perché sembra non ci siano più ostacoli anche alla partenza di Samuel Dahl. Il Benfica sta facendo sul serio per lui e si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Intanto nella Capitale sbarcherà Victor Nelsson del Galatasaray, che è stato individuato come rinforzo al centro. Il difensore arriverà in prestito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste per Marmol e Goglichidze (per entrambi serviva l’obbligo.

La Roma non si ferma a Nelsson: per Ranieri è in arrivo anche Salah-Eddine

Il secondo acquisto che Ghisolfi vuole regalare a Ranieri è però il terzino del Twente Anass Salah-Eddine. La Roma avrebbe avanzato una proposta per il 23enne che ha chiesto di essere ceduto ad un club più importante. Sulle sue tracce c’è anche il PSV ma l’impressione è che i giallorossi abbiano messo la freccia. La valutazione complessiva del classe 2002 è di circa 10 milioni di euro, ma potrebbero essere dilazionati con una formula che preveda l’iniziale prestito e il diritto/obbligo a giugno.

Il ragazzo nato e cresciuto in Olanda, di origini marocchine, si sta mettendo in mostra da tempo con la maglia del Twente e viene considerato un ottimo prospetto in patria. Può giocare da terzino sinistro di una difesa a 4, ma anche come esterno a tutta fascia e all’occorrenza come braccetto. Per la giovane età è anche piuttosto maturo calcisticamente ed è un punto di forza della nazionale Under21 olandese. Vedremo se alla fine oltre a Nelsson Ghisolfi chiuderà anche per lui in questi minuti. Salvo clamorosi capovolgimenti di fronte dovrebbe essere comunque tutto ok, anche perché sono state già fissate le visite mediche di Salah-Eddine nella Capitale e tutto lascia credere che si arriverà alla fumata bianca.