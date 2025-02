Gran rifiuto e addio immediato: vuole la Roma

Roma scatenata in queste ultime ore di contrattazioni: si riapre la pista per il giocatore, autoesclusosi nell’ultima di campionato

È successo tutto all’improvviso, come nella migliore tradizione delle ultime 24 ore di calciomercato, a prescindere che si tratti della sessione estiva o di quella invernale. È accaduto l’impensabile proprio quando ormai tutti gli esperti di mercato non attendevano altro che l’ufficialità per un’operazione che era veramente ai dettagli.

La gioia del popolo giallorosso per il pareggio in extremis di Angeliño nel tiratissimo match contro la capolista Napoli era stata in qualche modo ‘rovinata’ dalla doccia fredda arrivata nell’immediato post-gara, perché anticipata dalle stesse parole di mister Ranieri in conferenza stampa: “Goglichidze non arriva a Roma“, ha dichiarato candidamente il mister, lasciando di sasso anche parecchi addetti ai lavori.

Se poi la successiva notte ha portato ad un improvviso blitz del Ds Florent Ghisolfi per Victor Nelsson, difensore danese in forza al Galatasaray che pare ormai, ma stavolta per davvero, vicinissimo a trasferirsi nella Capitale, la dirigenza ha portato avanti parallelamente un’altra trattativa. Una pista battuta già all’alba del weekend e che trova conferme e legittimazioni nello stesso comportamento del giocatore, ormai obiettivo dichiarato del mercato invernale giallorosso.

L’indiscrezione, cavalcata con forza dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e corroborata dall’analisi dei portali di mercato olandesi, non lascia spazio a dubbi. Il difensore, un altro difensore, è sempre più vicino alla Roma.

Salah-Eddine rompe col Twente: tifosi imbestialiti e addio immediato

Dopo esser stato un ottimo protagonista nella gara del Twente, la sua squadra, nel match di Europa League di giovedì scorso contro il Besiktas, evidentemente Anass Salah-Eddine ha risentito delle tante lusinghe pervenute sul tavolo del suo agente. Il calciatore si è letteralmente rifiutato di mettersi a disposizione del suo tecnico per il match di Eredivisie contro i Go Ahead Eagles.

Il giocatore, come riferito dai siti oranje ‘Ad.nl’ e ‘Telegraaf.nl’, è sceso dal pullman dei giocatori a Deventer, ma poco dopo ha riferito di non essere in grado di giocare per motivi mentali. Salah-Eddine vuole lasciare il club, ma il Twente non sembra intenzionato ad accontentare la volontà del ragazzo classe 2002.

Dall’Olanda insistono nel sostenere che il calciatore voglia assolutamente trasferirsi alla Roma, o in alternativa al PSV, l’altra big che ha messo da settimane gli occhi su di lui. “Il club non ha intenzione di farsi tenere in ostaggio da un dipendente che ha ancora un contratto fino al 2027. In pubblico, tutti si sono morsi la lingua, ma la dirigenza irritata del comportamento del calciatore”, si legge sul ‘Telegraaf’.

Secondo Jeroen Kapteijns della medesima testata, il PSV avrebbe offerto 5,5 milioni di euro a fronte dei 6 avanzati dal club giallorosso. Nei Paesi Bassi la sessione di calciomercato durerà fino a martedì mentre in Italia, e negli altri principali paesi come Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, la finestra chiuderà alle 24 di oggi.