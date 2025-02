Ancelotti alla Roma? L’annuncio UFFICIALE di Ranieri non si fa attendere

Ancelotti alla Roma? Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan il tecnico giallorosso si è espresso anche sul suo possibile sostituto.

Dopo la Serie A e l’Europa League anche la Coppa Italia entra nel vivo. Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio sono infatti previsti i primi due quarti di finale, Atalanta-Bologna e Milan-Roma.

La sfida di San Siro tra i rossoneri di Sergio Conceicao ed i giallorossi di Claudio Ranieri metterà di fronte le due società che hanno caratterizzato le ultime ore della sessione invernale di mercato. Santiago Giménez, Warren Bondo e Joao Felix per il Milan, Victor Nelsson, Salah-Eddine e Lucas Gourna-Douath per la Roma rappresentano ingressi che potrebbero cambiare il volto delle due formazioni. La sfida di domani sera potrà essere l’occasione giusta per conoscere qualcuno dei nuovi arrivati. Milan e Roma vogliono entrambe proseguire il cammino nella seconda competizione nazionale. La Roma giocherà in trasferta ma non ha certo l’aria della vittima sacrificale.

Le parole del tecnico giallorosso Claudio Ranieri alla vigilia della gara ‘parlano’ chiaro.

Ancelotti alla Roma? Parla Claudio Ranieri

Un quarto di finale che, come prestigio e valori in campo, vale tranquillamente una semifinale. Soltanto una formazione, tra Milan e Roma, la raggiungerà. Dalla capitale giungono le dichiarazioni del tecnico romano.

A Sport Mediaset il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato della gara che attende i suoi ragazzi contro il Milan: “Andiamo a Milano con la voglia di passare il turno, non per fare una gita fuori Roma. Match difficile, ma siamo pronti ad affrontare una grande squadra“. Inevitabile, poi, il suo giudizio complessivo sul mercato operato dalla società giallorossa: “Al mercato do un buon voto, non potevamo muoverci più di tanto per l’FFP ma devo fare i complimenti a Ghisolfi, che ha trovato giocatori buoni e sono sicuro che si ambienteranno bene nel nostro campionato“. Non casuale il riferimento del tecnico al FPP dal momento che nella capitale qualcuno ha storto il naso leggendo i nomi dei nuovi arrivati.

La Roma, ed il suo direttore sportivo Florent Ghisolfi, si sono mossi entro i limiti imposti dalla UEFA. “Spendiamo e poi fuori dall’Europa per sanzioni?“, domanda agli ‘incontentabili’ Claudio Ranieri? Non manca, poi, il riferimento a Carlo Ancelotti suo possibile-probabile sostituto, come anticipato su AsRomaLive: “Ho letto Ancelotti, prima era Farioli, domani sarà un altro. Si attenderà la fine della stagione. Se conoscete me e i Friedkin non esce mai nulla, per cui tutte le voci che escono non provengono da noi, quindi potete scrivere quello che volete ma non saranno mai quelli”. Game over per Carletto?