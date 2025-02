Nuovo allenatore Roma, tutto scritto: c’è già l’erede di Ranieri

Nuovo allenatore Roma, il futuro di Ranieri si conosce ma ancora non si sa chi sarà l’erede. Ma è il mercato che dà delle indicazioni pesanti

Il calciomercato si è chiuso e la Roma ha piazzato tre colpi. Ghisolfi si è svegliato e ha deciso di dimostrare di sapere fare il proprio lavoro. Certo, solo uno è arrivato a titolo definitivo, Salah-Eddine, il difensore che è arrivato dal Tweente e che cercherà nel corso di questa seconda parte di stagione di far rifiatare Angelino.

Nelsson e Gourna-Douath, invece, sono arrivati in prestito, quindi ci sarà tempo, ma non troppo, di valutarli e capire se quel diritto di riscatto inserito nell’accordo verrà poi sfruttato alla fine di questa stagione. Detto questo, occhio alla possibilità di un’uscita di Cristante (qui tutti i campionati dove il mercato rimane aperto), ma occhio, soprattutto, alle indicazioni che questo mercato ha dato e che potrebbero incidere, almeno secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, sulla scelta del nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Roma, Farioli l’erede di Ranieri?

Due su tre sono arrivati dall’Eredivisie, il campionato olandese dove, al momento, c’è Farioli. Il ragionamento, che riportiamo in maniera integrale che fa il quotidiano romano è questo: “Conoscendo il modus operandi di Ranieri, il tecnico può aver avallato arrivi del genere, difficile immaginare che li abbia indicati. Sono sbarcati due calciatori dal campionato olandese, sia mai che il prossimo allenatore venga proprio da lì? “Farioli aspetterà” disse proprio Ranieri. Magari solo per pochi mesi“.

Ecco, questa potrebbe essere davvero un’indicazione sul prossimo allenator della Roma, quello che alla fine di questa stagione, quando Ranieri passerà dietro la scrivania, deve guidare i giallorossi del futuro, che deve cercare di fare un campionato di vertice e che deve cercare di trovare un posto in Champions League che manca da troppo tempo e che incide, ovviamente, anche sulla possibilità di fare mercato. Insomma, adesso sembra Farioli in pole. Poi chissà, magari in questi mesi succederà qualcos’altro. Lo scopriremo solo vivendo, citazione giusta visto che si avvicina anche Sanremo.