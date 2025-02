Addio Cristante-Roma: date UFFICIALI e affare riscritto, le possibili destinazioni

Le trattative non sono ancora finite: gli ultimi dettagli che riaprono i giochi anche per la Roma

Da poche ore si è chiusa una delle sessioni invernali di calciomercato più intense degli ultimi anni, che ha costretto la Roma a correre ai ripari per rinforzare un organico letteralmente rimodulato dalle cessioni. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui.

Sebbene l’attenzione di Dybala e compagni debba essere rivolta solo ed esclusivamente al campo – i prossimi impegni in Coppa Italia, campionato ed Europa League rappresenteranno un autentico spartiacque per gli uomini di Ranieri – non è escluso che i giallorossi possano piazzare qualche altra operazione in uscita. Non in tutti i Paesi – infatti – la sessione di calciomercato si è chiusa ieri notte. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che – a dispetto delle parole di Claudio Ranieri – diversi calciatori potrebbero entrare nell’ordine di idee di fare le valigie anzitempo per cambiare aria. Il fatto che la sessione trasferimenti in Turchia chiuda ‘soltanto’ l’11 febbraio, ad esempio, non può passare inosservato. Basti ricordare quanto successo con Zaniolo poco meno di due anni fa, co l’accordo ufficiale con il Galatasaray suggellato quando il mercato in Italia era chiuso già da qualche giorno.

Dalla Turchia al Brasile: i mercati ancora aperti, Cristante osserva

Cristante Così come la Roma, però, anche altri top club come la Juventus continuano a monitorare con una certa attenzione il mercato in uscita. Un gioco di incastri, ad esempio, che potrebbe includere anche giovani talenti. Detto della chiusura del mercato turco (occhio all’evolvere della situazione Cristante), occhio anche alle possibili trattative in entrata dei club olandesi: nella terra dei polder il tasto stop verrà premuto il 4 febbraio, così come in Portogallo.

Così come in Turchia, invece, anche la campagna acquisti dei club degli Emirati Arabi terminerà l’11 febbraio. In Serbia ci sarà tempo fino al 14 febbraio per trattare eventuali colpi in entrata, mentre in Croazia il countdown ‘negoziale’ si chiuderà il 17 febbraio. Infine, il mercato rimarrà aperto fino al 28 febbraio in Brasile (da monitorare l’interessamento del Santos per Paredes) e addirittura fino al 23 aprile in Canada e negli Stati Uniti.

Come detto, però, la situazione più calda riguarda sicuramente Cristante. Il centrocampista giallorosso – sempre meno centrale nel progetto tattico di Ranieri, potrebbe fare le valigie e lasciare la Capitale dopo aver visto sfumare le diverse opzioni sul tavolo trapelate nelle scorse ore. Prima l’Inter, poi la Fiorentina e il Milan: piste che non sono affatto decollate, stoppando sul nascere ogni velleità di imbastire una trattativa concreta. E chissà che non possa ritornare in auge proprio l’opzione Turchia, alla luce dei sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi dal Galatasaray.