Calciomercato Roma LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno in diretta

Vivi con noi le trattative e gli affari dell’ultimo giorno della sessione invernale di scambi: tutti gli aggiornamenti LIVE

Mancano ormai meno di 24 ore alla chiusura di un mercato che, come al solito, ha regalato colpi di scena, affari inaspettati, dietrofront improvvisi e blitz in attesa di essere concretizzati con la tanto sospirata ferma. La Roma, ancora a caccia dei profili desiderati per la seconda parte di stagione, è tra i club più attivi nell’ultima frenetica giornata di scambi.

Segui con Asromalive.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui movimenti del club giallorosso e non solo.