Calciomercato Roma, firma e accordo trovato per 10 milioni di euro. Saluta immediatamente Trigoria, il via libera è appena arrivato

Serviva il via libera che è arrivato. E anche lui saluta immediatamente la Roma. Bocciate, quasi tutte, le entrate estive, ma questo è un altro discorso e ci sarà modo per poterlo analizzare.

In questo ultimo giorni di mercato Ghisolfi sta piazzando tre colpi in entrata. E ne potrebbe anche piazzare qualcuno in uscita. Restando ai nomi che potrebbero arrivare, l’ultimo è quello di Gourna-Douath, centrocampista del Salisburgo per il quale, un accordo, è già stato trovato. E in uscita, invece, c’è Cristante, per il quale sia Milan che Fiorentina hanno fatto un sondaggio. Insomma, sarà sicuramente, una serata movimentata.

Calciomercato Roma, saluta Dahl

L’altro addio è quello di Samuel Dahl, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Romanista. Il giocatore va al Benfica in prestito con diritto di riscatto. E il prestito è oneroso con i giallorossi che incassano immediatamente 600mila euro.

Il diritto di riscatto alla fine di questa stagione invece è stato fissato per 10 milioni di euro, ai quali si deve aggiungere anche un 20% sulla possibile futura rivendita. Insomma, l’esterno che ha giocato poco in questa prima parte di stagione e che Ranieri ha visto altrettanto poco, è stato accontentato, visto che avrebbe chiesto nei giorni scorsi la possibilità di giocare di più e sapendo che, a Trigoria, di spazio ce ne sarebbe stato poco, la cessione è stata inevitabile. I giallorossi, comunque, hanno già piazzato come l’erede, come vi abbiamo riportato in questa lunghissima giornata che ancora non si è conclusa e che potrebbe regalare altre sorprese. Vedremo come si chiuderà.