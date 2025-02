Ancelotti alla Roma: maxi offerta Friedkin già recapitata

Ancelotti alla Roma: intervengono i Friedkin. Maxi offerta per il tecnico italiano già recapitata. Ecco la situazione attorno al tecnico italiano

I Friedkin si muovono in prima persona per Carlo Ancelotti. La bomba è arrivata direttamente da Mirko Calemme su calciomercato.it. L’anno prossimo, come sappiamo, Ranieri chiuderà con la panchina e andrà dietro la scrivania e la proprietà americana è alla ricerca di un sostituto.

Questa mattina Il Messaggero in edicola parlava di Farioli, visti anche i colpi di mercato arrivati in questa sessione invernale, ma adesso la bomba la lanciano dalla Spagna. “Dopo una stagione travagliata con tre cambi in panchina il prescelto è Carlo Ancelotti” si legge sul sito del quotidiano spagnolo. “I Friedkin si stanno muovendo personalmente per cercare di convincerlo. La proposta è ambiziosa sotto tutti i punti di vista, sia sotto il profilo finanziario che sportivo: un vero e proprio all-in”.

Ancelotti alla Roma: l’offerta dei Friedkin

Non sarà comunque un’operazione semplice, viene messo nero su bianco. La voglia di Ancelotti sarebbe quella di continuare a Madrid anche nelle prossime stagioni ed è per questo che almeno fino al momento non ha firmato con la federazione brasiliana, che lo ha tentato nei mesi scorsi mettendogli sul piatto la panchina della nazionale, la più affascinante probabilmente nel panorama mondiale.

Però da queste parti i Friedkin vogliono andare fino in fondo, e continueranno a provarci, consapevoli “che avrà delle possibilità solamente se Florentino Perez deciderà di interrompere il rapporto con Ancelotti” si legge. Il sogno, quindi, è bello chiaro in testa, quello di riportare il tecnico italiano all’Olimpico in una veste diversa da quella vissuta. Da calciatore ad allenatore. E Roma freme.