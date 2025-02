“Audio VAR spariti”: nuova bufera, anche la Roma ha pagato dazio

L’attacco diretto ai vertici arbitrali non è passato inosservato e ha fatto subito il giro del web: c’entra anche la Roma

Grazie al pareggio ottenuto in extremis contro il Napoli, la Roma è riuscita a dare continuità al suo ottimo periodo di forma. Riuscendo a strappare un punto alla capolista a pochi minuti dal triplice fischio, i giallorossi hanno lanciato un altro segnale importante, anche perché conquistato con una formazione profondamente rivoluzionata dal primo minuto in vista del prossimo impegno in Coppa Italia contro il Milan.

Il riferimento ai rossoneri – però – permette di spostare la nostra attenzione anche su quanto successo a San Siro nel corso dell’ultimo derby. Sotto questo punto di vista, il contatto nell’area di rigore del Milan di Pavlovic su Thuram – non ravvisato dal VAR – ha lasciato con sé una scia di inevitabili polemiche. Alle dichiarazioni di Inzaghi, infatti, hanno fatto seguito i tanti commenti dei tifosi dell’Inter, furiosi per il mancato intervento di arbitro e VAR. A distanza di qualche ora, a commentare l’episodio è stato anche Riccardo Trevisani che, intervenuto a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha esternato il suo punto di vista, non lesinando frecciate di un certo tipo.

Da Thuram-Pavlovic a Verona-Roma, Trevisani: “Una presa per i fondelli”

Trevisani non solo ha deprecato la scelta dei vertici arbitrali di commentare in un certo modo il contatto da rigore su Thuram, ma ha passato in rassegna anche gli altri casi nei quali gli audio in sala VAR non sono stati fatti sentire. Da qui il riferimento anche agli episodi controversi di Verona-Roma, con la rete del 3-2 degli scaligeri non annullata per un paio di contatti nel cuore dell’area di rigore giallorossa. Di seguito, Trevisani:

“Non mi sorprendono i vertici arbitrali perché altrimenti avremmo sentito anche l’audio e invece…non è la prima volta, è successo anche a Verona-Roma: in tutti i casi più grossi di errore gli audio spariscono e poi viene detto: ‘Andava bene lo stesso’. Non andava bene, sono stati fatti degli errori e bisogna dire ‘abbiamo fatto degli errori’. un errore grave, un rigore grosso quanto una casa: non cambia niente sulla prestazione dell’Inter o del Milan, cambia la presa per i fondelli: è una roba che non mi riesco a spiegare”.