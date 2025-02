Cacciato in pochi mesi: dopo l’esonero arriva Allegri

Dopo l’esonero arriva Allegri. La sessione di mercato di gennaio ha lasciato sul campo diversi scontenti. Anche, e soprattutto, tra i tecnici.

La finestra di mercato di gennaio ha chiuso i battenti non soltanto in Italia. Anche nel resto d’Europa si tirano le linee ed iniziano le valutazioni finali. E come in Italia anche altrove c’è chi è soddisfatto e chi no.

La regina indiscussa, ed indiscutibile, della sessione invernale è il Manchester City di Pep Guardiola, con acquisti che sono valsi un esborso complessivo assai prossimo ai 230 milioni di euro. I Cityzens stanno vivendo la stagione più complicata degli ultimi anni ma non intendono darsi per vinti. Calcisticamente parlando la città di Manchester ha vissuto ben altre stagioni rispetto all’attuale poiché anche la sponda opposta, che porta allo United, è sull’orlo di una crisi di nervi. L’esonero del tecnico olandese Erik ten Hag, al cui posto è stato chiamato il portoghese Ruben Amorim, non ha certo risolto i problemi della squadra.

Dopo l’esonero arriva Allegri. Lo United silura Ruben Amorim

La fotografia del Manchester United scattata da footballinsider247.com mostra un club in difficoltà. I Red Devils hanno ingaggiato Patrick Dorgu e Ayden Heaven durante la sessione di gennaio.

Due operazioni che non hanno soddisfatto il tecnico Ruben Amorim. Il futuro del tecnico portoghese sulla panchina del Manchester United appare sempre più in discussione. Attualmente i Red Devils occupano il 13° posto in classifica in Premier League e la loro stagione è stata fin qui deludente, con soltanto otto vittorie all’attivo. I tifosi dei venti volte campioni d’Inghilterra vogliono un cambio della guida tecnica. E quando si parla di grandi panchine in bilico, ecco che il nome di Massimiliano Allegri spunta fuori quasi spontaneamente. Il tecnico livornese è stato più volte accostato alla Roma, ma non soltanto, come raccontato da AsRomaLive. Per l’ex tecnico di Milan e Juventus potrebbe ora arrivare la chiamata dalla Premier League. Addirittura da uno dei più grandi club del mondo. Forse il più ricco. Il Manchester United si appresta pertanto ad iniziare l’ennesima rivoluzione.

Con Massimiliano Allegri in panca?