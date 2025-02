Calciomercato Roma, nuovo affare dopo il gong

La sessione invernale del calciomercato si è conclusa… o forse no? Ecco le ultime su un colpo di scena dell’ultimo minuto

Non è ancora finita. In uscita, ovviamente. Sì, perché, come vi abbiamo già spiegato questa mattina (qui tutti i dettagli), sono diverse le leghe in cui il calciomercato è ancora aperto. Un dettaglio che potrebbe interessare non poco alla Roma di Florent Ghisolfi.

Ieri sera il direttore tecnico francese ha piazzato un importante colpo a centrocampo: dal Salisburgo è arrivato Lucas Gourna-Douath, centrocampista, in prestito con diritto di riscatto. Un giovane e intrigante talento, il quale non rappresenta il fulgido e naturale sostituto di Le Fée – il francese in prestito è sensibilmente meno fisico e può contare su una spiccata qualità nel controllo del pallone -, il che apre a diversi scenari anche in termini di uscite.

Difatti, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, uno degli elementi della rosa giallorossa, ripetutamente fischiato al momento del cambio contro il Napoli, potrebbe salutare nei prossimi giorni.

Cristante agli sgoccioli: il Galatasaray pronto all’affondo

Ieri sera ci hanno provato sia il Milan che la Fiorentina. Poi i rossoneri hanno preso Bondo dal Monza (prospetto a dir poco roseo, che nella prima parte dell’anno ha letteralmente incantato grazie alla sua spiccata capacità di destreggiarsi anche negli spazi stretti a suon di giocate) e i viola Fagioli dalla Juventus (anch’egli particolarmente abile nello smistare con qualità).

Ma la Roma, di certo, non avrebbe fatto muro qualora fosse arrivata un’offerta per Bryan Cristante. La sensazione è che la sua esperienza dentro Trigoria sia agli sgoccioli e lui, infatti, sia tentato da un’offerta di proevenienza turca.

Il Galatasaray, infatti, potrebbe tentare un altro affondo nelle prossime ore per Cristante. Da quelle parti non solo hanno intenzione di vincere il campionato – ieri c’è stato anche il debutto di Morata in attacco – ma vorrebbero, vista la sorprendente qualità della rosa, anche cercare di arrivare in fondo all’Europa League.

In tal senso Cristante potrebbe aiutare a raggiungere questi obiettivi, o almeno questo è quanto valutato dai vertici turchi. Il suo addio, insomma, non è del tutto escluso e c’è da fare attenzione alle possibili offerte che arriveranno dalla Turchia. Dal giallorosso al giallorosso è un attimo.