Derby di Roma, il questore Massucci: “Ci saranno delle conseguenze”

Il Questore di Roma, intervenuto nel corso di un evento sulla sicurezza negli stadi, ha fatto una dura reprimenda ai tifosi capitolini

Parole forti. Di denuncia. Dichiarazioni che certificano come, nonostante gli sforzi organizzativi e le campagne di sensibilizzazione sull’argomento, siamo ancora lontani dal vivere i grandi eventi sportivi in piena sicurezza.

Intervenuto al ‘Mancini Park Hotel di Roma‘, dove si è aperta la due giorni, in programma 4 e 5 febbraio, organizzata da ANDES, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza e incentrata sulla sicurezza legata agli eventi sportivi, il Questore di Roma Roberto Massucci è stato uno dei personaggi più attesi dell’evento ‘Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza’, convegno moderato dal giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ Fabio Massimo Splendore, e arricchito dalla presenza di altri a ospiti di livello nazionale e internazionale.

Nello svolgimento del dibattito è stato inevitabile parlare di quanto accaduto sia nell’ultima stracittadina giocata allo Stadio Olimpico, che ha fatto registrare i purtroppo ‘soliti’ incidenti sia prima della gara che che dopo, sia nella due giorni di dispiegamento di forze occorsi in occasione di Roma-Eintracht Francoforte di Europa League di giovedì scorso.

Massucci all’attacco dei tifosi: “Nessun gesto di maturità”

“È stata una partita internazionale con protagonista una tifoseria che altrove ha creato dei problemi. La grande scommessa messa in campo in una logica di insieme è stata quella di andare a incidere sulla politica di ticketing, un largo anticipo, un’adeguata informazione ai tifosi e un coinvolgimento delle società. Così la partita si è svolta in assoluta serenità, raggiungendo l’obiettivo della sicurezza ma anche della partecipazione dei tifosi stessi protagonisti. Devo dire che anche i tifosi teutonici hanno seguito alla lettera le indicazioni fornite dalle Autorità, partecipando alla città come turisti“, ha esordito il Questore.

Purtroppo, com’è noto, lo stesso successo riscontrato in occasione della gara europea non può certo dirsi raggiunto lo scorso 5 gennaio, quando addirittura furono sequestrati, nell’immediato pre-partita, diverse armi che sarebbero state presumibilmente utilizzate negli scontri in programma tra le tifoserie e tra queste e le Forze dell’Ordine.

“I tifosi di Roma e Lazio non hanno superato la prova di maturità richiesta in occasione del derby. È andato tutto bene solo grazie a un grande impegno delle Forze dell’OIrdine, ma è il nostro mestiere. Penso sia giusto giocare quando l’organizzatore decide e non decidono le autorità di sicurezza. Le tifoserie che non hanno mostrato alcune maturità in questa occasione e si prenderanno le loro conseguenze“, ha tuonato il Questore.

“Prossimi spostamenti in caso di altre stracittadine serali? Le valutazioni sulle misure di sicurezze e le decisioni da prendere devono essere sempre fatte su casi specifici, ma in linea di principio gli eventi si devono giocare nella loro sede naturale e con le modalità stabilite da chi organizza“, ha aggiunto.

“Quello che succede per le strade è figlio di quello che accade all’interno degli stadi. C’è una deriva di illegalità all’interno degli stadi, la problematica non è affatto debellata e c’è da lavorarci con la logica del lavorare insieme. Nessuno si deve schierare“, ha concluso Massucci.