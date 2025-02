Lesione parziale del tendine: UFFICIALE, salta la Roma

Grave l’infortunio occorso al giocatore nell’ultima di campionato: la diagnosi ufficiale non lascia spazio a dubbi

Una tegola. Arrivata proprio nel momento decisivo della stagione, al netto del fatto che, considerando la situazione di classifica, tutte le partite sono davvero importanti per il club in oggetto, chiamato ad una rimonta che possa rendere reale e concreto l’obiettivo stagionale.

Erano passati appena 18′ di gioco quando il portiere, dolorante, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di una torsione innaturale del ginocchio sinistro dopo un rinvio. Si era subito capito, in presa diretta, che si trattasse di un infortunio non di poco conto. Gli esami strumentali effettuati a ben tre giorni di distanza dallo sfortunato episodio, hanno confermato i sospetti covati in queste lunghe ore. L’estremo difensore sarà costretto ad uno stop di quasi due mesi.

Stankovic ko, salta Venezia-Roma e non solo

“Gli esami strumentali effettuati su Filip Stankovic a seguito dell’infortunio subito durante la partita Udinese-Venezia del 1° febbraio, hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro. Il giocatore ha già intrapreso il suo percorso riabilitativo e continuerà a essere monitorato dallo staff medico del club. Il Venezia FC augura a Filip una pronta e completa guarigione“, si legge nel comunicato ufficiale del club lagunare.

Il figlio d’arte, ancora di proprietà dell’Inter ma con possibilità di essere riscattato dallo stesso Venezia a fine stagione, rientrerà dunque non prima di 8 settimane. Una pessima notizia nella già difficile stagione degli arancioneroverdi, frustrati nel loro tentativo di rimonta salvezza dalla beffarda sconfitta maturata al Bluenergy Stadium.

Ovviamente il figlio di Dejan non sarà a disposizione nella prossima gara di campionato dei veneti, che al ‘Penzo‘ ospiteranno proprio la Roma nel lunch match di domenica 9 febbraio. Al posto del serbo, come già accaduto per i restanti 72′ più recupero di Udine, giocherà il 31enne Jesse Joronen.