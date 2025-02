Addio Cristante, l’annuncio UFFICIALE del Galatasaray

La Roma giocherà questa sera contro il Milan in Coppa Italia, ma prima bisogna segnalare una novità sul futuro di Cristante.

Dopo la vittoria in Europa League contro l’Eintracht di Francoforte, di fatto, la Roma ha ottenuto un altro risultato importante . I giallorossi, infatti, hanno pareggiato 1-1 contro la capolista del campionato di Serie A, ovvero il Napoli di Antonio Conte.

I partenopei erano passati in vantaggio nel primo tempo con l’ex giocatore capitolino con Leonardo Spinazzola, ma la Roma non si è persa d’anzi. I giallorossi, considerando anche gli ingressi in campo dei vari Saelemaekers, Dybala e Dovbyk, hanno spinto per il pareggio, il quale è arrivato al 92′ con il gol di Angelino.

Ma la Roma ha già di fronte a sé un altro match davvero importante, ovvero quello di questa sera di Coppa Italia contro il Milan. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, sfiderà i rossoneri allo Stadio San Siro nel quarto di finale della seconda competizione nazionale per club. Nel frattempo, però bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro di Bryan Cristante.

Roma, Galatasaray annuncia la trattativa per Lemina del Wolverhampton: addio all’ipotesi Cristante

Il Galatasaray, infatti, ha comunicato di aver iniziato le trattative con il Wolverhampton per prendere l’ex juventino Lemina. Con il possibile arrivo del centrocampista francese, di fatto, il club turco non avrebbe più spazi per prendere anche Bryan Cristante.

Quest’ultimo era stato accostato nei giorni scorsi proprio al Galatasaray, ma l’ingaggio di Lemina potrebbe cambiare il futuro del giocatore di Claudio Ranieri. Bryan Cristante, fischiato dallo Stadio Olimpico anche domenica col Napoli, dovrebbe dunque restare alla Roma fino al termine di questa stagione.