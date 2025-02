Ancelotti alla Roma: c’è la data per il sì

La Roma è attesa dalla sfida di questa sera contro il Milan, ma prima bisogna segnalare delle grosse novità su Carlo Ancelotti.

Dopo aver ottenuto un ottimo pareggio contro il Napoli di Antonio Conte, la Roma è chiamata ad un altro match davvero importante. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo questa sera allo Stadio San Siro per sfidare il Milan di Sergio Conceicao nel quarto di finale di Coppa Italia.

Visto il nono posto, di fatto, la seconda competizione nazionale per club potrebbe rappresentare per la Roma l’occasione di staccare comunque il pass per l’edizione dell’anno prossimo dell’Europa League. La gara di questa sera con il Milan, dunque, è davvero fondamentale per las quadra di Claudio Ranieri.

Tuttavia, in casa Roma si sta parlando molto anche di futuro. Anche perché il club capitolino la prossima stagione avrà un nuovo allenatore, con Claudio Ranieri che assumerà un ruolo da dirigente. Tra i nomi accostati alla panchina giallorossa bisogna registrare anche Carlo Ancelotti . Proprio su quest’ultimo bisogna segnalare un annuncio importante.

Roma, ci sono delle conferme sull’interessamento dei Friedkin per Ancelotti: le ultime

A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Manà Manà Sport Roma’, è stato il giornalista Matteo De Santis: “Scelta nuovo allenatore della Roma? Processo decisionale a giugno, ora ci sono degli orientamenti. Ancelotti una risposta in questo momento non te la può dare. Ho fatto le mie verifiche e c’è qualcosa su Ancelotti”.

Il giornalista de ‘La Stampa’ ha poi concluso il suo intervento sul possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Roma: “Magari sono dei processi non passati per Ranieri, ma per i Friedkin. Il pezzo di AS è abbastanza attendibile, ma le stesse cose le ha dette anche Paolo Assogna”.