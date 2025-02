Calciomercato Roma, non è ancora finita: doppio affare giallorosso nonostante la chiusura delle operazioni. L’assalto è già partito

Da meno di due giorni si sono chiuse le operazioni di mercato e quello che è fatto, almeno in entrata, è fatto. Certo, come vi abbiamo riportato appunto ieri, ci sono ancora delle federazioni che danno la possibilità ai propri club di poter lavorare ancora in entrata. E qui la Roma potrebbe piazzare qualche colpo in uscita.

Detto questa mattina che i giallorossi stanno pensando seriamente di tenere Saelemaekers, ma anche Conceicao lo vorrebbe riportare a Milano (l’affare con Abraham, ricordiamo, è stato in prestito secco), in questi giorni a Trigoria, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero, potrebbero bussare dei club per un paio di cartellini che, evidentemente, Ghisolfi e Ranieri non ritengono di certo incedibili.

Calciomercato Roma, doppio assalto del Galatasaray

E questi cartellini sono quelli di Cristante e di Celik. Il primo, proprio nell’ultimo giorno di mercato, è stato accostato a Milan e Fiorentina che, poi, hanno deciso di virare verso altre soluzioni andate entrambe a segno; il secondo invece, rimane sempre in uscita, anche se di offerte fino al momento non è che ne siano arrivate. Ma questo potrebbe succedere tra poco tempo.

Sì, in Turchia il calciomercato è ancora aperto e il Galatasaray, che ha preso Morata, ha già fatto un sondaggio per Cristante e ne potrebbe fare un altro anche per l’esterno destro turco. Non è comunque nemmeno la prima volta che circola un’indiscrezione del genere quindi occhio a quello che potrebbe succedere. Davanti ad una buona offerta, nessuno, siamo sicuri, dalle parti di Trigoria si opporrebbe ad una partenza dei due giocatori. Oltre all’incasso ci sarebbe un risparmio sullo stipendio: soldi utili per cercare di piazzare gli innesti giusti l’anno prossimo, anche per via del FPF che ieri ha citato Ranieri prima del match di stasera contro il Milan. Tutto è utile.