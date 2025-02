Formazioni ufficiali Milan-Roma: scelte choc di Ranieri in attacco

Formazioni ufficiali Milan-Roma. Sergio Conceicao e Claudio Ranieri si sfidano a San Siro per guadagnarsi una ‘significativa’ semifinale di Coppa Italia.

La Coppa Italia non smette di sorprendere. Con la capolista di Serie A, il Napoli, già fuori, il Bologna di Vincenzo Italiano nel primo quarto di finale ha eliminato la favorita Atalanta di Gian Piero Gasperini finalista, insieme alla Juventus, nella passata edizione.

Il piatto forte dei quarti di finale della seconda competizione nazionale sarà, però, a San Siro. Milan-Roma è sfida di cartello a prescindere dal trofeo. Come anticipato nella giornata di ieri da AsRomaLive.it Claudio Ranieri sente l’importanza della sfida ed intende onorarla al meglio. Entrambi i tecnici vengono da una sessione di mercato invernale che li ha soddisfatti. Raggiante Sergio Conceicao che già questa sera avrà modo di sfoggiare qualcuno dei gioielli testé arrivati. Il tecnico giallorosso, dal canto suo, ha ben spiegato come la Roma si sia mossa con la dovuta cautela sul mercato per non incorrere in sanzioni legate ai vincoli di spesa imposti alla società giallorossa. Claudio Ranieri è soddisfatto del lavoro di Florent Ghisolfi e tanto basta.

Formazioni ufficiali Milan-Roma: le scelte definitive

Sergio Conceicao conferma Walker a destra e lancia dal primo minuto il neoacquisto Jimenez. Claudio Ranieri sorprende tutti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic. All. Sergio Conceiçao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pisilli; Shomurodov. All. Claudio Ranieri

Santiago Gimenez e Joao Felix, gli altri due acquisti last-minute dei rossoneri, dovrebbero pertanto partire dalla panchina. In casa Roma i volti nuovi della sessione invernale sono stati tutti convocati e pertanto risultano a disposizione del tecnico Claudio Ranieri. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21.00.