Accordo totale con la Juventus: firma da 25 milioni

La Juve domani giocherà contro il Como di Cesc Fabregas, ma prima bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato.

Dopo aver perso in Champions League contro il Benfica, la Juventus è riuscia a ribaltare il match contro l’Empoli. Gli uomini di Roberto D’Aversa, erano infatti passati in vantaggio con l’ex Mattia De Sciglio, ma poi la ‘Vecchia Signora’ ha portato a casa i tre punti con la doppietta di Kolo Muani e i gol di Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao.

Con questo successo, dunque, i bianconeri si sono rilanciati in campionato. Tuttavia, almeno fino a questo momento, la Juventus sarebbe ancora fuori dalle prime quattro posizioni.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha adesso due punti di svantaggio dalla Lazio di Marco Baroni quarta. Proprio per questo, di fatto, la sfida di domani contro il Como di Cesc Fabregas è davvero fondamentale per gli uomini bianconeri. Nel frattempo, però, in casa bianconera bisogna segnalare una novità di calciomercato.

Calciomercato, la Juve è convinta di prendere Hancko la prossima estate: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la Juventus a gennaio aveva raggiunto un accordo con Hancko che, però, non è partito a causa del rifiuto del Feyenoord di cedere il suo calciatore. Tuttavia, i bianconeri sono comunque convinti di prendere il centrale.

La prossima estate, infatti, la Juventus sarebbe in pole position per prendere Hancko per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Cristiano Giuntoli, di fatto, è da tempo sul giocatore del Feyenoord. La prossima campagna acquisti estiva, quindi, promette di essere quella giusta per vedere il difensore centrale con la maglia bianconera.