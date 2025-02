Baratro Juventus, stagione a rischio: ha lasciato Torino

La sua situazione resta un rebus ancora tutto da sciogliere per la Juventus, che sta monitorando il da farsi: lo scenario

Nonostante si sia chiuso con quattro colpi in entrata, il mercato condotto da Cristiano Giuntoli ha lasciato l’amaro in bocca a non pochi tifosi della Juventus. Gli acquisti di Renato Veiga e di Kelly – profili che inizialmente non erano in cima alla lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’ – non hanno convinto. Tanto più se si pensa alla situazione emergenziale determinatasi a causa degli infortuni di Bremer e Cabal.

Per rinforzare l’attacco, invece, è arrivato Randal Kolo Muani. A prescindere dalle tante voci riguardanti il futuro di Vlahovic, la virata decisa sull’attaccante del Psg si è materializzata nel momento in cui la Juve ha capito che l’infortunio di Milik era più grave del previsto. Non c’è pace per l’attaccante polacco che, dopo l’infortunio dello scorso giugno che ha portato all’operazione per il problema al menisco mediale del ginocchio sinistro, non è più ritornato in campo. Quando tutto lasciava presagire che il suo rientro fosse ormai imminente, infatti, l’ex centravanti del Napoli ha accusato un problema al polpaccio che ne sta ritardando in maniera importante il rientro.

Juventus, infortunio Milik: rientro in Polonia per curare l’infortunio

Allo stato attuale della situazione, stimare i tempi esatti del ritorno in campo di Milik è piuttosto complicato. Sulle sue condizioni si è espresso – tra gli altri – anche Giovanni Albanese che, facendo il punto della situazione in casa Juve, si è soffermato anche sul particolare momento che sta attraversando l’attaccante della ‘Vecchia Signora’.

Ecco quanto scritto da Albanese con un post apparso sul suo profilo X: “Da alcuni giorni Milik ha lasciato Torino: sta proseguendo le cure in Polonia. Il suo recupero resta un’incognita: la Juventus si è coperta durante il calciomercato di riparazione con l’arrivo di Kolo Muani“. Un tormentone – insomma – che rischia di calamitare ancora per molto l’attenzione mediatica in casa bianconera, orientando in maniera decisiva le mosse di mercato di Cristiano Giuntoli.