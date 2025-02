Dall’Argentina: “Paredes ha già rinnovato con la Roma”. Ecco la verità

Calciomercato Roma, dall’Argentina arriva la notizia che Leandro Paredes avrebbe rinnovato per un anno con i giallorossi. Ecco la verità sulla questione

Cesar Luis Merlo, giornalista argentino, nel pomeriggio di oggi ha fatto un post sul proprio profilo X scrivendo questo: “Leandro Paredes ha raggiunto i suoi obiettivi nella partita di ieri contro il Milan e rinnova il suo contratto con la Roma fino a giugno 2026. Si prevede che la prossima settimana il club lo renderà ufficiale”.

Come sappiamo, Paredes, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione ed è stato cercato, e sarà cercato ancora, dal Boca Juniors, squadra con la quale ha iniziato la sua carriera e dove, quasi sicuramente, la carriera la chiuderà. Detto questo, affinché scatti il rinnovo automatico per un’altra stagione, devono esserci due fattori. Andiamo a vedere quali.

Calciomercato Roma, la verità su Paredes

Da Trigoria intanto viene confermato che non sono state raggiunti gli obiettivi minimi per il rinnovo che, ricordiamo, scatterà intanto al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze stagioni. E calcolando le partite che ancora ci sono, questo numero non è stato raggiunto.

A questo, c’è anche un obiettivo di squadra, vale a dire una qualificazione alle prossime coppe europee. E la Roma come sappiamo in questo momento non è dentro a nessuna delle manifestazioni per la prossima annata. Ci vorrà del tempo, quindi, e poi anche una risalita in classifica pure abbastanza importante dei giallorossi che al momento sono fuori da tutti e con un mese di febbraio ricco di trasferte decisive, non solo in Italia (a Venezia la prossima senza tifosi), ma anche in Europa, con il Porto che ha ufficializzato la lista Uefa e che sarà l’avversario dello spareggio in Europa League.