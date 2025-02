Nuovo allenatore Roma, fuori uno: incontro e firma bianconera

Nuovo allenatore Roma. Il tema riguardante il futuro tecnico giallorosso tiene sempre banco. Diversi nomi papabili ma uno è già da escludere.

Il tema è sempre sullo sfondo, indipendentemente dai risultati. I patti sono chiari, a fine stagione Claudio Ranieri, il terzo tecnico stagionale della Roma, subentrato ad Ivan Juric, saluterà la panchina per entrare nella stanza dei bottoni.

Da lì, non soltanto su giudizio del tecnico romano, uscirà il nome del nuovo allenatore della Roma per la stagione 2025-26. Un club importante, una panchina prestigiosa. Ambita da tanti ma sarà soltanto uno ad occuparla. Di nomi, in questi mesi, ne sono spuntati diversi. Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, è sempre nella lista dei papabili posizionato nelle primissime posizioni. E’ indubbio. però, come il sogno della proprietà americana, e dell’intero popolo giallorosso, abbia soltanto un nome: Carlo Ancelotti.

Nuovo allenatore Roma. Fuori gioco Roberto Mancini

Il tecnico del Real Madrid potrebbe essere al canto del cigno della sua esperienza in Spagna e Roma, e la Roma, lo accoglierebbero a braccia spalancate. Nella lista dei nomi caldi della panchina giallorossa va, però, tolto un profilo prestigioso: Roberto Mancini.

Per l’ex commissario tecnico azzurro vi è alle porte una possibile, nuova ed entusiasmate avventura. La sua carriera di tecnico potrebbe infatti proseguire in Brasile. Come ci informa calciomercato.it, i bianconeri del Botafogo stanno pensando anche al tecnico jesino per la sostituzione di Artur Jorge, che si è trasferito all’Al Rayan, squadra di Doha. Roberto Mancini avrebbe già avuto un incontro con il presidente del club brasiliano, nonché del Lione, John Textor. Il Botafogo è club ambizioso e punta ad avere un tecnico di assoluto spessore sulla propria panchina. Un tecnico con lo spessore di Roberto Mancini. La concorrenza non manca, a cominciare da Rafa Benitez, ma l’ex commissario tecnico azzurro, campione d’Europa, ha le sue ottime carte da giocare.