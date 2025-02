Cristante e Pellegrini lasciano Roma, addio immediato. Affondo dalla Turchia per i due calciatori che giocano in città. Ecco cosa sta succedendo

Se il mercato in entrata è ormai chiuso – e oggi in conferenza stampa Claudio Ranieri ha cercato di spiegare quali sono state e le motivazioni che hanno portato a questi innesti della Roma – ci sono nazioni in club è ancora tutto aperto. E possiamo tranquillamente dire che ci sono delle possibilità che qualcuno del club giallorosso possa andare via.

Oggi, Ranieri, ha anche sottolineato che il problema in questo momento è molto relativo agli ingaggi dei calciatori: il club deve abbassare quel monte per permettere delle nuove entrate. Ecco perché si spera di piazzare Abraham (ma qui ci sono pochi dubbi, l’allenatore ha parlato anche di questo) e magari anche qualche uscita importante. Che potrebbe presto anche vedere la luce, stando alle indicazioni che arrivano dalla Turchia e, precisamente, dal portale 61medya.com.

Cristante in Turchia: con lui Pellegrini della Lazio

“Il Trabzonspor ha superato il Galatasaray per Bryan Cristante e il Besiktas per Luca Pellegrini“. Sì, una squadra turca, sicuramente non di primissima fascia come quelle citate anche in questa riga, avrebbe messo la freccia per prendere i due giocatori che non sembrano essere proprio al centro del progetto tecnico dei giallorossi e dei biancocelesti. Sicuramente non lo è Pellegrini, l’esterno difensivo, che Baroni non ha inserito nella lista della Serie A e che quindi da qui alla fine della stagione potrebbe anche non giocare.

Su Cristante, come sappiamo, che poi è quello che ci interessa davvero, nell’ultimo giorno di mercato si erano accesi i rifletti di Milan e Fiorentina che poi avevano deciso di puntare verso altre situazioni. Ma rimane vivo, a quanto pare, l’interesse dei club turchi pronti anche a chiudere la questione nello spazio di poco tempo. Vedremo come andrà a finire.