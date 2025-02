Friedkin all’incasso: doppio addio e tesoretto per l’estate. Ecco cosa sta succedendo attorno a due calciatori giallorossi che potrebbero regalare il gruzzoletto

Ci sono un paio di elementi che sono di proprietà della Roma che potrebbero anche rientrare alla fine della stagione, visto che in questo momento sono in prestito. Di certo, i giallorossi, ne farebbero volentieri a meno, perché una doppia uscita permetterebbe di avere un buon ritorno economico e pensare agli innesti da regalare a quello che sarà il nuovo tecnico che prenderà il posti di Claudio Ranieri.

Ieri, l’allenatore, non ha inserito in lista Uefa né Salah-Eddine e nemmeno Gourna (qui tutti i nomi), e ha deciso di mettere dentro Rensch e Nelsson, i due che hanno già debuttato con la casacca giallorossa. Ma Ranieri, alla fine di quest’anno, come sappiamo, dovrà calarsi in un altro compito, quello di dirigente. E insieme alla ricerca del nuovo tecnico dovrà concentrarsi successivamente insieme a lui per capire su chi e dove puntare. Ecco perché servirebbero i soldi che potrebbero arrivare da questi due addi.

Tra Abraham e Le Fée: incasso doppio

Il primo è quello di Abraham, e un punto sulla questione lo fa milanlive.it: al momento non ci sono possibilità che l’inglese rimanga a Milano nonostante dei numeri importanti. Il motivo è economico: Abraham infatti prende 4,5 milioni di euro all’anno di stipendio ed è una cifra che i rossoneri non vogliono mettere sul piatto. Se Abraham decidesse di tagliare le sue richieste, allora le cose potrebbero cambiare in maniera decisa, ma per ora non ci sono segnali di apertura. Vedremo.

L’altro addio invece potrebbe essere quello di Enzo Le Fée, che dopo sei mesi a Roma è andato al Sunderland, nella Serie B inglese. Sta facendo bene, e potrebbe aiutare la squadra a centrare la promozione. E questo farebbe scattare il riscatto obbligatorio del prestito. Insieme, i due, potrebbero portare almeno 35milioni di euro nelle casse. Forse meno, se Abraham finisse in uno scambio con Saelemaekers che la Roma vorrebbe tenere. E sarebbe comunque importante. Vedremo come andrà a finire.