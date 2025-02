Friedkin ‘trafitti’ dai paletti: la lista dei colpi mancati

Friedkin trafitti dai paletti: la lista dei colpi mancanti che che il FPF non ha permesso agli americani di piazzare. Ecco cosa è successo negli ultimi giorni di mercato

Quattro colpi in un giorno solo, sfumati per quelle che sono le regole del FPF che hanno sicuramente messo il bastone tra le ruote ai Friedkin. Nel corso della conferenza stampa di oggi Claudio Ranieri sotto questo aspetto è stato chiarissimo: ha messo in evidenza quelle che sono le difficoltà che la Roma ha incontrato in questa sessione di mercato e che non hanno permesso di portare giocatori diversi da quelli che poi sono arrivati.

“Volevamo Kolo Muani” ha detto il tecnico giallorosso, ma poi di mezzo c’è sempre quell’ingaggio al calciatore che bisogna dare che, di fatto, chiude ogni possibilità. E la stessa cosa, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, i Friedkin l’hanno vissuta anche al di là della Manica.

Friedkin senza pace: anche all’Everton tutto bloccato

“L’Everton aveva l’accordo per 4 giocatori pronti a firmare il giorno prima della chiusura del mercato”. Ma poi le stringenti regoli che ci sono in Inghilterra, e una situazione economica sicuramente difficile (lo scorso anno i blu di Liverpool hanno avuto per questo motivo una penalizzazione) non hanno permesso agli americani di andare a chiudere nessuna operazione, se non quella di Alcaraz, che lo scorso anno ha giocato, poco, in Italia, con la maglia della Juventus.

Ma è solo rimandato, tutto rimandato. Sì, perché già un nome importante circola per la prossima estate ed è quello del centrocampista del Chelsea Kiernan Dewsbyry-Hall, che non rientra nei piani di Maresca e che quindi alla fine di questa annata partirà. L’Everton, così come altri club, ci ha provato a gennaio non riuscendo comunque nell’intento. Ma un assalto è già stato programmato e potrebbe essere davvero il primo colpo. Diciamo che gennaio per i proprietari della Roma non è stato semplice.