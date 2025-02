Dal Napoli alla Juve: ha già firmato i documenti

Per la Juve di Thiago Motta, dopo il successo di ieri contro il Como, c’è una novità di calciomercato che riguarda anche il Napoli di Conte.

Dopo aver battuto l’Empoli una settimana all’Allianz Stadium, la Juventus ha ottenuto un altro successo molto importante. I bianconeri, infatti, hanno vinto ieri sera per 1-2 la trasferta di Como.

Il protagonista della serata, al netto delle polemiche arbitrali, è stato Kolo Muani. L’attaccante francese, infatti, ha realizzato un’altra doppietta decisiva dopo quella realizzata una settimana contro l’Empoli.

Con questo successo, sempre in attesa delle altre gare di questo turno di campionato, la Juventus di Thiago Motta è tornata al quarto. Archiviato il match contro il Como, i bianconeri sono attesi dall’andata del play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven. Ma prima della sfida contro gli olandese bisogna una novità di mercato che, di fatto, riguarda anche il Napoli dell’ex Antonio Conte.

Napoli e Juve su Adeyemi, il giocatore ha cambiato agenti: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Germania’, infatti, Adeyemi del Borussia Dortmund è seguito proprio dai partenopei, dal Chelsea e dalla stessa Juventus. Nel frattempo, però, il giocatore ha preso un’altra decisione importante, ovvero quella di cambiare agenti. A curare i suoi interessi, infatti, saranno ora Giuseppe Pisano ed Andreas Ottl.

Questi ultimi due, tra l’altro, già hanno incontrato Sebastian Kehl (direttore sportivo del Borussia Dortmund) in veste di rappresentanti di Adeyemi. Il Napoli, come tutti sanno, ha provato in maniera seria a prendere il calciatore che, però, non è mai stato convinto di sposare la causa azzurra. Il calciatore tedesco, almeno fino al termine di questa stagione, si vede ancora con la maglia giallonera.