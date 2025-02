Dall’Inter alla Juve: doppio addio a parametro zero

Clamorosa svolta di mercato per due grandi obiettivi delle storiche rivali: la milionaria offensiva spiazza Giuntoli e Marotta

Protagoniste di due diversi percorsi tecnici sia nella programmazione pre-stagionale che nell’effettiva resa sul campo in termini di risultati, Juventus ed Inter condividono una comune strategia sul mercato, diventata tale grazie al nuovo corso bianconero targato Cristiano Giuntoli e alla politica di Oaktree, la multinazionale che ha preso il comando del club di Viale della Liberazione pochi giorni dopo la conquista del ventesimo scudetto della storia nerazzurra.

Pur essendosi mosse in modo differente nella sessione invernale di scambi – il club piemontese ha fatto acquisti multipli, mentre l’Inter ha ‘solo’ sfruttato la ghiotta occasione chiamata Nicola Zalewski – quando si parla di possibili colpi a costo zero, le due dirigenze condividono l’interesse per gli stessi gustosi profili.

Negli ultimi anni infatti il numero e la qualità dei campioni che arrivano a pochi mesi dalla deadline contrattuale senza aver firmato il prolungamento col club di appartenenza si sono letteralmente moltiplicati. Non è un caso che lo stesso Marotta ha costruito proprio sull’arrivo gratis di campioni alla Pinetina buona parte delle fortune meneghine sia in termini di rendimento sul terreno di gioco, sia in termini prettamente economici, come ben evidenziato dal doppio affare chiamato Andre Onana.

Ora che per tutti quei giocatori desiderosi di cambiare aria il termine ultimo per rinnovare l’accordo è sostanzialmente scaduto (dal 1 febbraio si possono legittimamente firmare pre-contratti con nuove società) Juventus ed Inter affilano le armi per dare sostanza a delle lusinghe già abbondantemente fatte emergere durante gli ultimi mesi.

Peccato che su questi profili sia vivo anche l’interesse di una big inglese che, nonostante le continue rivoluzioni anche alla guida tecnica della squadra, non è ancora uscita da una crisi che sembra senza fine.

Lo United rompe gli indugi: tutto su Tah e Jonathan David

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Manchester United sarebbe sul punto di modificare radicalmente, ancora una volta, gli interpreti che compongono il già ricco roster. L’avvento dell’allenatore Ruben Amorim non ha affatto cambiato un trend che più negativo non si potrebbe: la vittoria casalinga ottenuta in rimonta contro il Leicester nel quarto turno di FA Cup ha salvato il portoghese dall’ennesima umiliazione stagionale. Che forse avrebbe persino messo a rischio la sua pur giovane avventura nel blasonato club inglese.

Già accostati alle più potenti società del Vecchio Continente, Jonathan Tah e Jonathan David sono stati più volte sul punto di diventare giocatori rispettivamente di Real Madrid e Barcellona. Pur restando ancora vive le prestigiose piste iberiche, i due campioni sembrano ora destinati ad una nuova avventura in Premier League.

I Red Devils metteranno sul piatto tutti gli argomenti economici a disposizione pur di convincere il difensore e l’attaccante ad unirsi alla loro causa. Con buona pace di Juve e Inter, i cui abboccamenti preventivi non hanno finora portato ad alcun accordo di massima coi rispettivi entourage.