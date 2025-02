Dybala come Cristante e Pellegrini: resa dei conti Friedkin

In casa Roma, in attesa della gara di domani contro il Venezia, c’è da sottolineare una resa dei conti tra Dybala ed i Friedkin.

Dopo aver salutato la Coppa Italia per colpa del ko contro il Milan di Sergio Conceicao, la Roma deve scendere di nuovo in campo. Il team capitolino, infatti, giocherà domani allo Stadio Penzo contro il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco.

La gara contro i lagunari, però, sarà contraddistinto da un ampio turnover. Claudio Ranieri, infatti, ha tutta l’intenzione di compiere tanti cambiamenti nella propria squadra, visto che giovedì prossimo ci sarà l’andata del play-off di Europa League contro il Porto.

Lo stesso tecnico italiano ha ammesso in conferenza stampa che Paredes ed Hummels non saranno neanche convocati per il match contro il Venezia. Mentre altri big partiranno sicuramente dalla panchina. Nel frattempo, però, in casa Roma per giocatori importanti bisogna registrare una ‘resa dei conti‘ con i Friedkin.

Roma, la prossima estate tanti big sono pronti a dire addio: da Dybala a Pellegrini

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano de ‘Il Messaggero’, infatti, nella squadra giallorossa è pronta una vera e propria rivoluzione. Nella prossima estate, infatti, ci saranno diversi giocatori che dovrebbero lasciare la Roma: da Pellegrini e Cristante, passando per Celik, a Paredes e Dybala.

Questi giocatori percepiscono stipendi che, in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions tramite la vittoria dell’Europa League, la Roma non può permettersi più a causa del Fair Play Finanziario. Quest’ultimo è stato invocato proprio da Claudio Ranieri nella conferenza stampa di ieri.

L’obiettivo della Roma per la prossima estate sarà quello di tagliare il monte ingaggi, cercando di vendere alcuni ( se non tutti) di questi giocatori con uno stipendio così esoso per le casse del club giallorosso.