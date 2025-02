Ribaltone Roma, decisione presa: non si torna più indietro

La Roma giocherà domani contro il Venezia di Di Francesco, ma prima bisogna segnalare un importante ribaltone.

Dopo aver raggiunto il pari negli ultimi minuti contro il Napoli di Antonio Conte, la Roma ha compiuto un brutto passo falso in Coppa Italia. Mercoledì scorso, infatti, i giallorossi hanno perso per 3-1 il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan.

La seconda manifestazione italiana per club, visto il nono posto in classifica, rappresentava un’ottima occasione per la Roma per staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo dell‘Europa League. Archiviato la prestazione deludente fornita contro il Milan, però, il team capitolino ha subito l’occasione di rifarsi.

Domani, infatti, la Roma sarà di scena allo Stadio Penzo per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco. Tuttavia, proprio in vista del match contro la squadra veneta, in casa giallorossa bisogna segnalare una decisione presa dallo stesso Claudio Ranieri.

Roma, ampio turnover contro il Venezia: Salah-Eddin e Gourna-Douath in campo

Come riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico italiano è pronto a compiere un importante turnover contro il Venezia. Per i giallorossi, di fatto, è davvero fondamentale il play-off di andata di Europa League contro il Porto. Lo stesso Claudio Ranieri ha annunciato ieri in conferenza stampa le mancate convocazioni di Hummels e Paredes.

Oltre a questi ultimi due, però, dovrebbero andare in panchina i vari Dybala, Dovbyk, Saelemaekers ed Angelino. A seguito di queste scelte di Claudio Ranieri, quindi, contro il Venezia si dovrebbero vedere due nuovi arrivi dell’ultimo calciomercato di gennaio: Salah-Eddin e Gourna-Douath.

Anche perché entrambi non possono essere utilizzati in Europa League, visto che non stati inseriti nella lista Uefa. Da segnalare anche la possibile presenza di Gollini al posto di Svilar. In attacco, invece, si saranno El Shaarawy, Shomurodov e Soulé.