Conte alla Roma, esplode la bomba: il tecnico ha già deciso

Il futuro di Conte ritorna a calamitare l’attenzione mediatica: la presa di posizione che indirizza le mosse future. Ecco cosa sta succedendo

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’, Ghisolfi ha preferito non approfondire la questione riguardante il nuovo allenatore. Vero è, però, che quella della panchina giallorossa resta un tema tutt’altro che banale che nel corso delle prossime settimane contribuirà sicuramente a calamitare l’attenzione mediatica.

Da Ancelotti a Farioli, passando per Gasperini ed Allegri: i profili sul tavolo non sono pochi, ma servirà pazienza e raziocinio per incastrare al meglio le varie tessere. Secondo quanto riferito dall’edizione napoletana di ‘Repubblica’, però, la Roma avrebbe provato a capire i margini di manovra anche per un altro big. Ci stiamo riferendo ad Antonio Conte, condottiero di un Napoli che si sta giocando lo Scudetto con l’Inter. Artefice della risalita degli Azzurri, anche nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Udinese il tecnico salentino ha lanciato dei messaggi importanti, alla società e non solo. Ritornando proprio sui diversi input messi in evidenza da Conte, ‘Repubblica’ ha spostato l’accento anche sulle tante voci riguardanti il suo futuro, rivelando un retroscena che ha del clamoroso.

Conte-Roma, Repubblica: “Da escludere che risponda alle sirene giallorosse”

Ecco il passaggio in questione: “Conte rimarrà al Napoli, si trova bene, gli piace la città che sta conoscendo nelle sue note profonde. Finalmente un allenatore che non si nasconde (…). Da escludere quindi che possa andar via, meno che mai rispondere alle sirene della Roma: è già immerso nel programma”.

La Roma, quindi, avrebbe provato a capire i margini di manovra per convincere l’attuale tecnico del Napoli, ma avrebbe trovato un serio ostacolo nella volontà di Conte di continuare il suo progetto alla guida degli Azzurri. Che sia stato solo un contatto esplorativo o una mossa concreta non è dato saperlo. Fatto sta, che a distanza di anni, i giallorossi hanno nuovamente pensato all’allenatore pugliese. Ai posteri l’ardua sentenza.